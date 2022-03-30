Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusya ordusu geri çekiliyor Putinin asıl amacı ne?
AVRUPA

Rusya ordusu geri çekiliyor: Putin'in asıl amacı ne?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 34'üncü güne girilirken sahada dengeler de değişiyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmeye başladığını açıkladı. Ukrayna Genelkurmayı, Rus birliklerinin çekilmesinin büyük ihtimalle bir aldatmaca olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusya ordusu geri çekiliyor: Putinin asıl amacı ne?
Arşiv

Facebook'ta paylaşılan günlük güncellemede, Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv'den uzaklaşmaya devam ettiği belirtildi. Rusya, operasyonların doğudaki Donbas bölgesine odaklanacağını açıklamıştı.

Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, çekilmelerin "büyük ihtimalle birlik rotasyonu" olduğunu ve Ukrayna Ordusu'nu nereye konuşlanacakları konusunda aldatmayı amaçladığını belirtti.

TEHDİT DEVAM EDİYOR

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby de, Rus birliklerinin kentten uzaklaşmasına karşın, Kiev'e yönelik tehdidin devam ettiğini söylemişti.

  • Güncellemede ayrıca, Rus birliklerinin Donestk'te ateşe ve saldırılara devam ettiği vurgulandı.

TAKTİK DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz hafta yayınlanan uydu görüntüleri Rusya'nın Kiev etrafındaki hazırlığını gün yüzüne çıkarmıştı. Görüntülerde Rus birliklerin kentin çevresinde siperler kazdığı görülüyor.

SAVUNMA POZİSYONUNA GEÇİYOR

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu Rus ordusunun taktik değiştirerek savunma pozisyonuna geçtiği anlamına geliyor.

Söz konusu uydu görüntülerinde Rus birliklerinin Kiev çevresinde savunma hatları oluşturduğu ve bölgeyi mayınladığı görülüyor.

Novokarlivka ve Luhivske'de Rus güçlerinin konumlarını güçlendirdikleri ve mayınlama yaptıkları ifade ediliyor.

Rus ordusu umduğunu bulamadı: Kiev ve Çernigiv'den geri çekiliyor
FOTOĞRAF 21
Title
Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının 34. gününde son durum değerlendirildi.
Title
Rus ordusunun Kiev şehrini kuşatma görevini yerine getiremediği belirtilen açıklamada, Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmeye devam eden Rus ordusunun muhtemelen birliklerini ülkenin doğu yönünde yoğunlaştıracağı belirtildi.
Title
Açıklamada, Donetsk yönünde saldırılarına devam eden Rus ordusunun, Kreminna ve Mariupol yerleşim bölgelerine hava ve füze saldırıları düzenlediği ve Stepnogorsk, Orihov ve Gülyaypole yerleşimlerinin yakınındaki Ukrayna Savunma Kuvvetleri birimlerinin mevzilerine topçu ateşi açtığı ifade edildi.
Title
Ayrıca, Rus ordusunun Karadeniz ve Azak bölgelerinin yanı sıra Volınsk, Polinsk, Siversk, Tavriçeskoye ve Slavyansk yerleşim birimlerini elinde tutmaya çalıştığı, Luhansk bölgesindeki Popasna, Rubijne yerleşimlerinin kontrolünü ve Mariupol şehrini de ele geçirmeye odaklandığı kaydedildi.
Title
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekilmeye başladığını savunarak, birçok ülke liderleriyle diplomatik görüşmelerin sürdürdüğünü belirtti ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve sonuçlarının analiz edilmesi için uzman bir ekip kurulduğunu duyurdu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Rus ordusu umduğunu bulamadı: Kiev ve Çernigiv'den geri çekiliyor
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 34'üncü güne girilirken sahada dengeler de değişiyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmeye başladığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Rus ordusunun geri çekilmeye başladığını savunarak, birçok ülke liderleriyle diplomatik görüşmelerin sürdürdüğünü belirtmişti.


​Kiev'i düşüremeyen Rusya ile ilgili Ukrayna'dan yeni iddia: Putin taktik değiştirdi
FOTOĞRAF 10
Title
​Rusya Ukrayna savaşı 33. gününe girdi. Çatışmaların sürdüğü bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın bugüne kadar istediği ilerlemeyi sağlayamamış olması dünya basınında geniş yer buluyor.
Title
Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hala kontrol altına alamamış olması bununun en büyük göstergesi kabul ediliyor.
Title
Dünyanın en güçlü ordularından kabul edilen Rus ordusunun içinde bulunduğu durum bir çok iddiayı da beraberinden getiriyor.
Title
BELARUS'A ÇEKİLDİLER<br><br>Son olarak başkent Kiev civarındaki çatışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi, Rus ordusuna ait iki taburun \"çok ciddi kayıplar verdiğini\" ve Belarus'a geri çekildiğini öne sürdü.
Title
CİDDİ BİR AZALMA VAR<br><br>Rusya'dan Ukrayna'ya doğru hareket eden birliklerin sayısında da ciddi bir azalma olduğu belirtildi.
Title
<br>ABLUKA ALTINA ALDI<br><br>İngiltere Savunma Bakanlığı ise, Rusya'nın güneyde Karadeniz'de Ukrayna'yı kuşatarak ülkenin uluslararası deniz ticaretini engellediğini, bir nevi abluka uyguladığını açıkladı.
Title
TAKTİK DEĞİŞTİRDİ<br><br>Geçtiğimiz hafta yayınlanan uydu görüntüleri Rusya'nın Kiev etrafındaki hazırlığını gün yüzüne çıkarmıştı. Görüntülerde Rus birliklerin kentin çevresinde siperler kazdığı görülüyor.
Title
SAVUNMA POZİSYONUNA GEÇTİ<br><br>İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu Rus ordusunun taktik değiştirerek savunma pozisyonuna geçtiği anlamına geliyor.
Title
Söz konusu uydu görüntülerinde Rus birliklerinin Kiev çevresinde savunma hatları oluşturduğu ve bölgeyi mayınladığı görülüyor.
Title
'UZUN BİR SAVAŞ' PLANI<br><br>Bu adımın Rusya'nın 'uzun bir savaş' planına işaret ediyor olabilir. Uydu görüntülerinde Rus askerlerin bölgeye mayın döşediği de görülüyor.
​Kiev'i düşüremeyen Rusya ile ilgili Ukrayna'dan yeni iddia: Putin taktik değiştirdi
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat'ta verdiği emir ile başlayan savaş Ukrayna'nın pek çok kentinde yaşanan şiddetli çatışmalarla 33. günü geride bıraktı. Rus ordusunun hala kontrol altına alamadığı Kiev'deki son durum ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.


Yeni varyantı geliyor

Yeni varyantı geliyor

Tüm dünyaya meydan okuyacak.
Tek taraflıateşkes ilan etti

Tek taraflı
ateşkes ilan etti

​Yemen'deki operasyonlarını durduruyor.
Dolmabahçe’deki tarihi görüşme dünya basınında: Türkiye eşsiz bir konumda

Yatırım şampiyonu Altındağ

Yatırım şampiyonu Altındağ

Ankara'nın kalbindeki faaliyetler tüm hızıyla sürüyor.

​Hırsızlık için girdiği dükkanda iş yeri sahibine yakalandı.

Ukrayna'da umduklarını bulamadılar.

​Türkiye'nin çabası sonuç verdi: Dolmabahçe'den ilk 'ateşkes' kararı.

Onlarca Rus diplomatı sınır dışı ediyorlar.

​Madrid Belediyesi meclisinde oylama yapıldı.

​Polonya-Belarus sınırında 38 kilometre tır kuyruğu oluştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.