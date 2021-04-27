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Dünya Rusya Savunma Bakanı Şoygu ABD ve NATO gerilimi tırmandırıyor
ASYA

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD ve NATO gerilimi tırmandırıyor

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Şoygu " ABD ve NATO gerilimi tırmandırıyor. NATO, Avrupa’daki birliklerini savaşa hazırlıyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD ve NATO gerilimi tırmandırıyor
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü toplantısında yaptığı konuşmada askeri gerilimin tırmanması konusunda ABD ve NATO’yu suçladı.

  • “NATO ve ABD’nin eylemleri askeri gerilimi tırmandırdığını ifade Şoygu, Ukrayna’daki milliyetçi akımın Donbass’ta çatışmalara da neden olduğunu söyledi.

“NATO, Avrupa’daki birliklerini savaşa hazırlıyor" diyen Şoygu "Askeri altyapısını modernize ederek harekat ve muharebe eğitimini arttırıyor” ifadesine yer verdi.

Şoygu, Rusya’nın Batı ve Güney askeri birliklerinin yapılan tatbikatlarla savaşa hazır olduklarını gösterdiğini iletti.

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Ne olmuştu?

Geçtiğimiz hafta Kırım’ı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna sınırlarına konuşlandırılan Rus askeri birliklerinin belirlenen tüm hedeflere ulaştığını ifade ederek sınırlardaki tüm birliklere kalıcı konuşlanma noktalarına geri dönüş hazırlığı talimatının verildiğini açıklamıştı.

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