Dünya Rusya Savunma Bakanlığı Birliklere bütün istikametlerde saldırı emri verildi
AVRUPA

Rusya Savunma Bakanlığı: Birliklere bütün istikametlerde saldırı emri verildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Rusya Savunma Bakanlığı: Birliklere bütün istikametlerde saldırı emri verildi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ülkesinin Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'deki Yılan Adası civarında Ukrayna donanmasına ait 6 geminin batırıldığını belirten Konaşenkov, "Ukrayna gemileri, Yılan Adası yakınlarında Rus gemilerine saldırdığında, ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk ve MQ-9A Ripper stratejik insansız hava araçları (İHA) kışkırtma yapılan bölgede geziyordu." dedi.

Konaşenkov, ABD'ye ait İHA'ların Ukrayna gemilerini yönlendirdiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri reddetmesi nedeniyle saldırıları yoğunlaştıracaklarını kaydeden Konaşenkov, "Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildi." ifadesini kullandı.

Bugün Sçastye, Muratovo, Starognatovka, Oktyabrskaya ve Pavlopol yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını aktaran Konaşenkov, "Ukrayna halkına sesleniyoruz. Kiev'deki suçlu yetkililerden, evlerindeki ve şehirlerin yerleşim alanlarındaki tüm ağır silahları derhal kaldırmalarını talep edin. Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna şehirlerinin hiçbir yerleşim alanını vurmadığını bir kez daha vurgulamak isterim." diye konuştu.

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