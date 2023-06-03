Rusya: Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine yönelik saldırılarında 5 kişi öldü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya-Ukrayna savaşında ABD'nin müttefik ve ortaklarıyla Kiev yönetimini desteklediğini ve Rusya'ya bedel ödettiğini belirterek, "Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş stratejik bir başarısızlık olmuş ve Rusya'nın gücünü, çıkarlarını ve etkisini önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde azaltmıştır." dedi. Blinken, savaşı önlemek için her yolu denediklerini belirterek, "Moskova için iki olası yol belirledik. Ukrayna, Rusya ve tüm Avrupa için daha fazla güvenlik sağlayabilecek bir diplomasi yolu ya da Rus hükümeti için ağır sonuçlara yol açacak bir saldırganlık yolu." ifadelerini kullandı.