Dünya Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi
ASYA

Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi

Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Geceyi metro istasyonlarında geçiren halkın tedirgin bekleyişi sürüyor. Kharkiv metro istasyonunda çekilen bu fotoğraflar Ukraynalıların korkulu bekleyişini gözler önüne serdi.

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Haber Merkezi Diğer
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​Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi.

Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı 'Rus işgali başladı' dedi. Rusya Ukrayna savaşında son gelişmeler dakika dakika takip ediliyor.

HALK METROLARA SIĞINDI

Ukrayna'da halk silahlanma çağrılırken yüzbinlerce kişi ise evlerini tahliye etti. Rus saldırılarının ardından siren seslerini duyan Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara akın etti.

Geceyi metro istasyonlarında geçiren halkın tedirgin bekleyişi sürüyor. Kharkiv metro istasyonunda çekilen bu fotoğraflar Ukraynalıların korkulu bekleyişini gözler önüne serdi.

Rus ordusu Sumi Oblastı bölgesini bombaladı
OYNAT 00:30
Rus ordusu Sumi Oblastı bölgesini bombaladı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonları sürüyor. Rus ordusunun yoğun ateş altında aldığı Sumi Oblastı'da kaydedilen görüntüler yaşanan çatışmaların şiddetini gözler önüne serdi. Birçok bölgeden patlama sesleri gelirken, alevler çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Tedirgin bekleyiş

Tedirgin bekleyiş

​Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi.
160tanfazla füze fırlattı

160'tan
fazla füze fırlattı

​Rus ordusu Ukrayna topraklarında hızla ilerliyor.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Kiev'deki saldırıları Nazi Almanya'sı dönemine benzetti.

Bolsonaro yardımcısının sözlerini eleştirdi.

​Ukrayna'da korkulan oldu. Rusya işgal girişimini başlattı.

​Kriz kışkırtıcılığı yapan Batı, silahlar patlayınca Kiev'i yüzüstü bıraktı.

​Zelenskiy'den AB'ye Rusya çağrısı.

​Putin, soğuk Savaş sonrası belirsizleşen küresel gerçekleri silip süpürdü.

​Zelenskiy: Ukrayna'yı desteklemeye hazır olun.

​Vatandaşlar evlerin bodrumlarına sığınıyor.
Sabotajcılar Kiev'de

Sabotajcılar Kiev'de

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy halkı uyardı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya, Ukrayna yönetimine darbe yapacak.

Montrö Sözleşmesi gereği Rus ve Ukrayna savaş gemileri Türk Boğazlarından geçemez.
Dışişleri: Güvenli yerde kalın

Dışişleri: Güvenli yerde kalın

​Türklerin ülkeden ayrılmaları için gerekli destek sağlanacak.

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