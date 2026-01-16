Yeni Şafak
Rusya: Ukrayna'da son bir haftada 5 yerleşim yerini ele geçirdik

17:3516/01/2026, Cuma
AA
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 10-16 Ocak tarihlerinde Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'daki Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 10-16 Ocak tarihlerinde Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki askeri unsurlara yoğun saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'da 5 yerleşim yerinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiği bilgisine yer verilerek "Sumi bölgesinde Komarovka, Zaporijya bölgesinde Belogorye, Novoboykovskoye ve Jovtnevoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de Zakotnoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 670 uçak, 283 helikopter, 109 binin üzerinde İHA, 645 hava savunma füze sistemi, 27 bin 154 tank ve zırhlı araç, 1642 çok namlulu roketatar, 32 bin 613 obüs ve havan topu ile 52 bine yakın özel askeri aracın yok edildiği kaydedildi.



