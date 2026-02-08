Yeni Şafak
Rusya: Ukrayna'da Sumi ve Harkiv bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Ukrayna'da Sumi ve Harkiv bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

16:278/02/2026, Pazar
AA
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'da 2 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, Sumi bölgesinde Sidorovka yerleşim yeri üzerinde kontrolü sağladı. Batı askeri grubu birlikleri de Harkiv bölgesindeki Gluşovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Çugunovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.



