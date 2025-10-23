Rusya Ukraynalı askerlerin cenazelerini teslim etti

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Askeri Operasyonlar Koordinasyon Grubu Başkanı Şamsail Saraliyev de yaptığı açıklamada, Kiev ile 1000 Ukrayna askeri cenazesine karşılık ölen Rus askerlerinin cenaze değişiminin yapıldığını kaydetti. Saraliyev,

"Rusya'ya 31 cenaze iade edildi”