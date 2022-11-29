Dünya Rusya ve ABD arasındaki Yeni START denetim toplantısı ertelendi
AMERİKA

Rusya ve ABD arasındaki Yeni START denetim toplantısı ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve ABD arasında imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) denetim toplantısının ertelendiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Rusya ve ABD arasındaki Yeni START denetim toplantısı ertelendi
Foto/arşiv

Rusya ve ABD arasında 2010 yılında imzalanan ve 2011 yılında yürürlüğe giren Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) uygulanması ve denetimiyle ilgili Mısır’ın başkenti Kahire’de 29 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan denetim toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Geçtiğimiz yıl uzatılan ve 2026 yılına kadar yürürlükte olacak olan anlaşmaya ilişkin denetim toplantısının neden ertelendiği ise belirtilmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Daha önce Kahire’de (29 Kasım-6 Aralık) yapılması planlanan Rusya-ABD START Anlaşması konulu İkili Danışma Komisyonu toplantısı belirtilen tarihlerde yapılmayacaktır. Etkinlik ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov daha önce yaptığı açıklamada, bu ay Rusya ve ABD arasında Yeni START çerçevesinde denetimlerin yeniden başlaması amacıyla müzakerelerin gerçekleşeceğini söylemişti. Geçtiğimiz ağustos ayında ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve Rusya taraflarının anlaşma çerçevesinde denetimlerle ilgili bir dizi sorunların çözüldüğünü belirtmişti.

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