Dünya Rusya YPG/PKK işgalindeki Tel Temre de yerleşti
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Rusya YPG/PKK işgalindeki Tel Temr'e de yerleşti

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin en büyük destekçisi Rusya, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin Tel Temr beldesinde bir noktaya konuşlanarak gözlem noktası kurdu. Barış Pınarı Harekatı'na ara verildiği dönemde YPG'li teröristler bu bölgeden defalarca saldırı düzenlemişti.

Haber Merkezi AA
Rusya, Tel Temr bölgesine yerleşti.
Rusya, Tel Temr bölgesine yerleşti.

Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 70-80 kadar Rus askeri polisi, Haseke'nin güneybatısında yer alan Tel Temr'in kuzey girişindeki çiftliğe zırhlı araçlarıyla yerleşti.

  • Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneydoğusunda, M4 karayolunun üzerinde yer alan belde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.
Rus güçler, beldede M4 karayolu geçişleri için de gözlem noktası kurdu.

Harita: stratejikortak.com

Beldede Beşşar Esed rejimi güçlerinden de az sayıda unsur mevcut.

  • Rus askerleri, beldeye yerleşmeden önce, çevredeki köylerde yaklaşık bir ay boyunca çok sayıda devriye gerçekleştirmişti.

10 ÜS VE ASKERİ NOKTADA VARLIK GÖSTERİYOR

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, ABD harekat mahalindeki üslerini boşaltırken, bunların bir kısmına Rusya girmişti. ABD'nin çekildiği ve YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Tişrin Barajı, Sırrin, Sebit, Ayn İsa ve Münbiç'teki Saidiye üssünde, Rus güçleri konuşlanmıştı. Rus güçleri halihazırda Münbiç, Aynularab, Rakka ve Haseke'de en az 10 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

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