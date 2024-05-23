Rusya'da kaçak göçmenlerin yaşadığı binada yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'da 2 katlı bir binada çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Başkent Moskova'ya bağlı İstra kasabasında bulunan binada sabah saatlerinde elektrikli ısıtıcının alev alması sonucu çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti. Binanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında içerideki 15 kişiden 7'si de yaralandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcılık da göçmenlerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldığını bildirildi.