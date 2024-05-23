Rusya'da kaçak göçmenlerin yaşadığı binada yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Moskova Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yangından sonra yapılan ilk incelemelerde binanın pansiyon olarak işletildiği tespit edildi. Açıklamada, duman dedektörlerinin bulunmadığı binada yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin yaşadığı ifade edildi.