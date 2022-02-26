Rusya'dan ABD ve Avrupa'ya tehdit: Uluslararası Uzay İstasyonu üzerinize düşebilir

Rusya’nın uzay programlarını yürüten Uzay Etkinlikleri Kuruluşu Roscosmos’un Genel Müdürü Dmitry Rogozin, devam etmekte olan Ukrayna krizi sebebiyle yeni bir açıklama daha yaptı. ABD ile Rusya ilişkilerinin, ortak yürütülen uzay çalışmalarına yansımaması için mikrofonların başına geçen Rogozin, yaptırımlara karşı sert konuştu. Dmitry Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yaptırımlar nedeniyle yörüngeden çıkabileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkelerinin üzerine düşebileceğini öne sürdü.

Rogozin'in bu yorumu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sebebiyle aldığı yeni yaptırım kararı üzerine geldi.

Biden, Rusya'nın uzay programını da kapsayan havacılık sektörünü yıpratacak yeni yaptırımlar getirdiğini açıklamıştı.

OYNAT 00:51 Polonya sınırından geçmek isteyen Ukrayna'daki Türkler 8 saattir aç susuz bekletiliyor Ukrayna-Polonya sınırında Ukrayna'ya bağlı askerlerin Türk vatandaşların üzerine araç sürdüğü ve Polonya sınırından geçişlerine izin vermediği aktarıldı.



Bir twitter kullanıcısının bölgeden yaptığı paylaşımda, Ukraynalıların sorunsuz bir şekilde Polonya sınırından geçerken, Türklerin ise 8 saattir aç ve susuz olarak bekletildikleri bildirildi. BiP'te paylaş

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"UZAY İSTASYONUNU DÜŞMEKTEN KİM KURTARACAK"

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Roscosmos başkanı, "Bizimle iletişimi kestiğinizde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yörüngeden çıkmaktan ve ABD ve Avrupa'nın üzerine düşmekten kim kurtaracak?" ifadelerini kullandı.

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nun uzaydaki yörünge ve konumunun Rus yapımı makineler tarafından kontrol edildiğini hatırlatan Rogozin "500 tonluk yapının Hindistan ve Çin üzerine düşme ihtimali de var. Onları da bu olasılıkla tehdit etmek ister misiniz? İstasyon, sadece Rusya'nın üzerinde uçmuyor. Bu riski almaya hazır mısınız?" diye sordu.

OYNAT 01:51 Ukraynalı Gazeteci Khalilova Kiev'den politikacılara seslendi: Sıra size gelmeden eyleme geçin Ukraynalı Gazeteci Gulsum Khalilova, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki son durumu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı.



Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür eden Khalilova, dünya liderlerini Rusya tehlikesine karşı uyardı.



Khalilova, 'Medeni dünya ve politikacılara seslenmek istiyorum. Rus Çarı kadınları, çocukları, şehirleri bombalıyor. Orada mısınız? Sıra sizin şehirlerinize de gelmeden ses verin!' dedi.

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NASA'DAN AÇIKLAMA

NASA yaptığı açıklamada; Roscosmos, Kanada, Avrupa ve Japonya'daki ortaklarıyla uzay istasyonunun faaliyetinin güvenli ve kesintisiz şekilde devam edebilmesi için çalışmayı sürdürdüklerini açıkladı.