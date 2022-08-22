Dünya Rusyadan Dugina cinayeti ile ilgili açıklama Ukrayna özel servisi yaptı
ASYA

Rusya'dan Dugina cinayeti ile ilgili açıklama: Ukrayna özel servisi yaptı

Rusya Federal Güvenlik Servisi yaptığı açıklamada incelemeler sonucunda Alexander Dugin’in kızı Darya Dugina’ya düzenlenen suikastin arkasında Ukrayna gizli servisi için çalışan Natalia Vovk adlı bir kadının olduğunu açıkladı. Rusya’ya göre suikasti 12 yaşındaki kızı yanındayken düzenleyen Vovk, ardından kızıyla birlikte Estonya’ya kaçtı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyadan Dugina cinayeti ile ilgili açıklama: Ukrayna özel servisi yaptı
Alexander Dugin ve kızı Darya Dugina.

Rusya’ya bağlı Federal Güvenlik Servisi, arabasına konan bombanın patlaması sonucu öldürülen Darya Dugina hakkında yaptıkları soruşturmanın sonuçlarını açıkladı. Rusya’ya göre saldırıyı Ukrayna özel kuvvetlerine bağlı Ukrayna vatandaşı 43 yaşındaki Natalia Vovk adındaki bir kadın düzenledi.

  • Açıklamaya göre Vovk, 23 Temmuz’da 12 yaşındaki Rus vatandaşı kızı Sofia Shaban ile birlikte Rusya’ya geldi ve Moskova’da Darya Dugina’nın yaşadığı apartmanda bir daire tuttu. Vovk, bu tarihten itibaren bir Mini Cooper kullanarak Natalia Vovk’u takip etti, 3 kez plakasını değiştirdi; Kazakistan, “Donetsk Halk Cumhuriyeti” ve Ukrayna plakalarını kullandı. Vovk, suikast günü kızıyla birlikte Dugin ailesinin de katıldığı Tradition Festivali’ne gitti, Dugina’nın arabasına yerleştirdiği bombaları uzaktan kumanda ile patlattı ve kızıyla birlikte Estonya’ya kaçtı.

RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında Natalia Vovk’un Estonya’da yakalanması için Rus gizli servisinin bu ülkede operasyon düzenlemesi gerektiğini söyledi.

Dugina suikaste uğramadan önce FETÖ uyarısı yapmıştı
OYNAT 00:42
Dugina suikaste uğramadan önce FETÖ uyarısı yapmıştı
Dün gece suikaste uğrayan Rus siyaset bilimci ve aynı zamanda Putin'in akıl hocası olduğu bilinen Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina, Rusya Savunma Bakanlığı kanalında FETÖ uyarısı yapmıştı.Dugina, ''Bozkurtlar, milliyetçi bir hareket. Kırım'da öyle bir sabotajcı grup yok. Ama Ukrayna'da ABD kontrolündeki Fetullahçılar var. Gülen'in kitapları Ukraynalı askerlerden çıktı'' demişti.

SALDIRIYI ÜSTLENİP, MANİFESTO YAYINLADILAR

Suikasttan saatler sonra eski Rus vekilden gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. İlya Ponomaryov saldırının arkasındaki ismi açıkladı.

Ponomaryov, 'Bu eylem (Dugina'nın öldürülmesi), Ulusal Cumhuriyet Ordusu tarafından gerçekleştirildi' dedi. Ukrayna medya kuruluşu Pravda ise Ulusal Cumhuriyet Ordusu'nun manifestosunu yayınladı. Manifesto, 'Rusya halklarının savaş çığırtkanlarını, soyguncularını ve zalimlerini yasadışı ilan ettiğini' belirtiyor.

UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna’da yayın yapan bir televizyon programında, suikast ile ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Poldolyak, Ukrayna’nın Darya Dugin’in ölümüyle herhangi bir bağlantısı olmadığını söylemişti. Dugin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin mimarı ya da 'manevi babası' olarak gösteriliyor. Aşırı sağcı bir Rus yazar ve ideolog olan Dugin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu iddia ediliyor ve sıklıkla 'Putin'in Beyni' olarak tanımlanıyor.

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Darya Dugina kim?

Aleksandr Dugin’in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinden 2015'te mezun oldu.

Gazeteci olarak da bilinen Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda siyasi gözlemci olarak görevini sürdürüyordu.

Dugina, Rusya'nın kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dugina'nın temmuz ayın başında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

Aleksandr Dugin kim?

Rus siyaset uzmanı, sosyolog ve filozof Aleksandr Dugin ise Uluslararası Avrasya Hareketi'ne başkanlık ediyor.

Neo Avrasyacılık akımını benimseyen Dugin, 2014 yılında Foreign Policy dergisi tarafından "Modern Dünyanın 100 Küresel Düşünürü" listesine dahil edilmişti.

Ayrıca, Dugin, 2010 itibarıyla ABD, Kanada ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listelerinde yer alıyor.

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