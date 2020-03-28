Dünya Rusyadan dünyayı umutlandıran gelişme Virüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik
KORONAVİRÜS

Rusya'dan dünyayı umutlandıran gelişme: Virüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili milyonlarca insan için umut verici bir haber geldi. Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu. Şu ana kadar dünya genelinde salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bine yaklaşırken, 600 bini aşkın kişiye virüs bulaştı.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv.
Arşiv.

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı, koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu. Sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıtan ajans tarafından yapılan açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin’in ve Fransa’nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.

Dünya için kritik gün: ABD koronavirüs aşısını bugün 45 yaşındaki birinde test edecek
DÜNYA
Dünya için kritik gün: ABD koronavirüs aşısını bugün 45 yaşındaki birinde test edecek


Çalışmaların Rusya Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedavi kılavuzuna eklenmesinin önerildiği belirtilen açıklamada, FMBA Başkanı Veronika Skvortsova’nın şu ifadelerine yer verildi:

12 milyon kişiye bulaşan kızamıkçığın aşısını bulan 87 yaşındaki Stanley Plotkin'in kapısı yeniden çalındı: Koronavirüs aşısı çok önemli, önümüzdeki kış hastalık geri dönebilir
DÜNYA
12 milyon kişiye bulaşan kızamıkçığın aşısını bulan 87 yaşındaki Stanley Plotkin'in kapısı yeniden çalındı: Koronavirüs aşısı çok önemli, önümüzdeki kış hastalık geri dönebilir

  • "İlaç yüksek seçicilikle koronavirüsün hücre kültürlerindeki sitopatik etkisini bloke eder ve replikasyonunu (kopya edilmesini) önler, Meflokin’in immünsüpresif etkisi ise virüsün neden olduğu yangısal tepkisinin aktivasyonunu önler. Makrolid antibiyotik ve sentetik penisilinlerin eklenmesi sadece ikincil bakteriyel-viral bir sendromun oluşumunu önlemekle kalmayıp, aynı zamanda kan plazması ve akciğerlerdeki antiviral maddelerin konsantrasyonunun arttırılmasını sağlar. Bu, değişen ağırlıktaki koronavirüs enfeksiyonu olan hastalar için etkili bir tedavi sağlayacak."

Dünya Sağlık Örgütü'nden endişe verici açıklama: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
DÜNYA
Dünya Sağlık Örgütü'nden endişe verici açıklama: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta

Abone Ol Google News
Bir köy daha karantinada

Bir köy daha karantinada

​Rize, Van şimdi de Yozgat...
Umutlandıran gelişme

Umutlandıran gelişme

​Rusya koronavirüsü tedavi edecek ilacı bulduğunu açıkladı.
Tüm uçuşlar durdu

Tüm uçuşlar durdu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda koronavirüs tedbiri.
Sahile inene<br>polis sürprizi

Sahile inene
polis sürprizi

​Vatandaşları uyararak evlerine gönderdiler.
Şehir dışına <br>çıkışlar yasaklandı!

Şehir dışına
çıkışlar yasaklandı!

Pikniğe, spora ve balık tutmaya ara...
Kemoterapilere<br> ara verildi

Kemoterapilere
ara verildi

Türkiye'deki birçok klinikte tedavi süreci durduruldu.

İskoç polisi acımadı

İskoç polisi acımadı

​Bana korona bulaştıracaksın, insanları öldürüyorsun! Evine git!
Virüsü yendi

Virüsü yendi

​Genç oyuncu tamamen iyileşti.
Bankalar<br>yasak dinlemiyor

Bankalar
yasak dinlemiyor

​65 yaşın üstündeki müşterisini şubeye çağırıyor.
O küfürlerin <br>hesabı sorulacak!

O küfürlerin
hesabı sorulacak!

Uçakla getirilen öğrencilerden devlete hakaretler.
Korona gündemine<br>güzel haber arası

Korona gündemine
güzel haber arası

​305 ameliyat geçiren Kayra yıllar sonra su içmeye başladı.
İhracatı durdurulabilir

İhracatı durdurulabilir

​Koronavirüs sonrası 3 ürünün fiyatı uçuşa geçti.
İkisi hariç

İkisi hariç

Milyonlar evde, hafta sonları dolup taşan sahiller boş...
Faizsiz<br>2 ay ertelendi

Faizsiz
2 ay ertelendi

​Vadesi nisan ve mayıs olan kredileri kapsıyor.
Rusya'da<br>cumayı 5 kişi kıldı

Rusya'da
cumayı 5 kişi kıldı

​Camilerin ve kiliselerin kapandığı ülkede cuma 'online' yayınlandı.
Kartlara<br>faiz indirimi

Kartlara
faiz indirimi

Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25 oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.