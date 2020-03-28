Rusya'dan dünyayı umutlandıran gelişme: Virüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik

Hayat

Kadir Has Üniversitesi Rektörü taburcu oldu: Gençler ne olur yuvanızda kalın

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, koronavirüsü yenip hastaneden taburcu oldu. Yaşadıklarını sosyal medyadan yayınladığı bir video ile anlatan Durukanoğlu, eşine ve 22 yaşındaki oğluna da koronavirüs teşhisi konulduğunu belirterek, "Eşim pozitif çıktı, hastalıkla mücadelesine devam ediyor. 22 yaşında bir oğlum var o da pozitif ve o hiçbir belirti göstermedi. Özellikle gençlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın." mesajını paylaştı.