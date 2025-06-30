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Rusya'dan İsrail'e gözdağı: Putin'in sağ kolundan 'dünya cehenneme döner' çıkışı

Rusya'dan İsrail'e gözdağı: Putin'in sağ kolundan 'dünya cehenneme döner' çıkışı

10:5330/06/2025, Pazartesi
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Dmitriy Peskov
Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in İran'da iktidar değişikliği hedefiyle ilgili "Herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun, başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa, dünya cehenneme dönüşebilir." dedi.

Kremlin Sözcüsü
Dmitriy Peskov
, "Rossiya-1" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Peskov, İsrail'in İran'da iktidar değişikliğiyle ilgili açıklamalarına ilişkin,
"Herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun, başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa, dünya cehenneme dönüşebilir."
dedi.

"Rusya'yı baskı veya güç yoluyla ikna etmek imkansız"


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un,
"Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım paketinin, Rusya'nın müzakere masasına oturmasını sağlayacağı"
yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov,
"Rusya'yı müzakere masasına oturmaya ancak mantık ve argümanlar itebilir. Rusya'yı baskı veya güç yoluyla ikna etmek imkansız."
şeklinde konuştu.

Sözcü Peskov, İsrail'in İran'da iktidarın değiştirilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun, başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa, dünya cehenneme dönüşebilir." ifadelerini kullandı.




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