Dünya Rusyadan Kieve füze saldırısı Enkaz altında kalan kız çocuğu kurtarıldı
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Rusya’dan Kiev’e füze saldırısı: Enkaz altında kalan kız çocuğu kurtarıldı

Rus ordusunun bu sabah Ukrayna’nın başkenti Kiev’e füze saldırısı düzenlediği ve 7 yaşındaki kız çocuğunun yıkılan apartmanın enkazından kurtarıldığı açıklandı.

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Haber Merkezi İHA
Rusya’dan Kiev’e füze saldırısı: Enkaz altında kalan kız çocuğu kurtarıldı
Foto/arşiv

Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Shevchenkivskyi semtine füzeli saldırı düzenledi.

Ukrayna Acil Servisi’ne göre, Rus füzesinin Kiev’in Shevchenkivskyi semtindeki 9 katlı bir apartmana düşmesinin ardından binanın çoğu katı yıkıldı ve yangın çıktı.

Rus füzesinin isabet ettiği apartmanın enkazından 7 yaşında kız çocuğunun kurtarıldığı belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, “Shevchenkivskyi semtindeki bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. O yaşıyor. Arama kurtarma ekipleri şimdi annesini kurtarmaya çalışıyor" dedi.

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