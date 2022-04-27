Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusyadan rubleyle ödemeyi kabul etmeyen ülkelere tehdit Gaz sevkiyatı durdurulabilir
AVRUPA

Rusya'dan rubleyle ödemeyi kabul etmeyen ülkelere tehdit: Gaz sevkiyatı durdurulabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gaz sevkiyatının devamı için ülkelerin rubleyle ödeme yapması gerektiğini belirterek, "Doğal gaz için ödeme tarihi geldiğinde müşteriler yeni sistemle ödemeyi reddederse başkanın kararnamesi yürürlüğe girer" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusyadan rubleyle ödemeyi kabul etmeyen ülkelere tehdit: Gaz sevkiyatı durdurulabilir
Arşiv

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazprom'un rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurmasını değerlendirdi. Rusya'nın güvenli bir tedarikçi olduğunu ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam ettiğini aktaran Peskov, "Yeni ödeme koşulları, bu yeni metodolojiye duyulan ihtiyaç, ekonomi ve finans sektöründeki benzeri görülmemiş düşmanca adımlardan kaynaklandı. Önemli miktarda rezervimizi bloke ettiler, daha anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse çaldılar. Tüm bunlar yeni bir ödeme sistemine geçişi gerektirdi." diye konuştu.

ŞANTAJ SUÇLAMALARINI REDDETTİ

Peskov, Rusya'nın şantaj yaptığına yönelik suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, "Tüm yeni koşullar müşterilere önceden bildirildi." ifadesini kullandı. Başka ülkelere doğal gaz sevkiyatının durumuna ilişkin soru üzerine Peskov, "Doğal gaz için ödeme tarihi geldiğinde müşteriler yeni sistemle ödemeyi reddederse başkanın kararnamesi yürürlüğe girer. Doğru ödeme şekli, sevkiyatların devamı için temel oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Rus Gazprom şirketi Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını durdurdu
DÜNYA
Rus Gazprom şirketi Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını durdurdu
  • Peskov, Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz sevkiyatını durdurmaya yönelik gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu.

Almanya ve Avusturya'dan Rusya'nın doğal gazda yeni ödeme sistemine yeşil ışık
EKONOMİ
Almanya ve Avusturya'dan Rusya'nın doğal gazda yeni ödeme sistemine yeşil ışık

'FİYAT DEĞİŞİMLERİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

"Her şeyi hesapladık, tüm riskleri öngördük ve önlemler aldık. Kimin kabul edip kimin etmediğine gelince, Başkan'ın muhataplarına defalarca, fiili olarak hiçbir şeyin değişmediğini açıkladığını biliyorsunuz. Tek yeni şey Gazprombank'ta iki hesap açma gerekliliği. Herhangi bir sıkıntı veya kayıp, kur farklılıklarından kaynaklanan fiyat değişimleri söz konu

Rusya doğal gazın ardından başka ürünlerde de rubleyle ödeme sistemine geçmeye hazırlanıyor
EKONOMİ
Rusya doğal gazın ardından başka ürünlerde de rubleyle ödeme sistemine geçmeye hazırlanıyor

Gazprom Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
EKONOMİ
Gazprom Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
208 bin 900 personel sahada olacak

208 bin 900 personel sahada olacak

​İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı tedbiri.
Macrona domatesli saldırı

Macron'a domatesli saldırı

​Zafer gezisinde büyük şok: Daha önce de yumurta fırlatmışlardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

​28 kiloya düşen Kübra'nın yardım çığlığı karşılık buldu.

Acılı anneden cumhurbaşkanına yürek yakan feryat.

Ünlü profesörden Türkiye için deprem ve tsunami uyarısı.

"İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz."

​Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Gece boyunca saldırdık.

Her yönüyle <br>gizemini koruyor

Her yönüyle
gizemini koruyor

Göbeklitepe'de 'çanta' heyecanı.

​Bayram öncesi mahalleliyi kahreden manzara.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.