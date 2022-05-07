Dünya Rusyadan Türk TIRlarına hızlı geçiş 350 dolarlık teminata son
AVRUPA

Rusya’dan Türk TIR’larına hızlı geçiş: 350 dolarlık teminata son

Rusya, üç limanda TIR’lara yönelik lojistik nakilleri hızlandırdı. Kendi çekicileri ile birlikte limanlardan geçebilecek Türk TIR’larından alınan 350 dolarlık teminat belgesi de kalkıyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Rusya’dan Türk TIR’larına hızlı geçiş: 350 dolarlık teminata son
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Türkiye’nin Ukrayna savaşı nedeniyle ticaretin etkilenmemesi için Rusya ile temaslarında yeni bir gelişme yaşandı. Rusya, üç limanda TIR’lara yönelik lojistik transferleri hızlandıracak yeni bir adım attı.

  • Rusya Maliye Bakanlığı tarafından 26 Nisan’da onaylanan mevzuat değişikliği ile Kavkaz, Temruk ve Novorossisk Limanları, ‘TIR karnesi’ kullanımına uygun hale getirildi. Bu durumda Türk TIR’ları kendi çekicileri ile birlikte söz konusu limanlardan geçiş yapabilecek.

350 DOLARLIK TEMİNATA SON

TIR karnesi uygulamasıyla sürücüler, gümrük geçişlerinde daha az belge ve prosedürle uğraşacak. Böylece gümrük işlemleri hızlanırken, bekleme süreleri azalacak. Ayrıca, yapılan düzenleme öncesinde Rusya’nın Kavkaz Limanı’nda kullanılması gereken ve Türk TIR’larına 350 dolar ek maliyet getiren teminat belgesi düzenlenmesine ilişkin uygulama da yeni kararla gerekliliğini yitirecek. Bu durum da taşıyıcılara maliyet avantajı sağlayacak.

YOLCU GÜMRÜĞÜ GELİYOR

  • Öte yandan, uluslararası ticaretin önemli noktalarında bulunan gümrüklerdeki sorunların aşılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Rusya’nın Novorossisk Limanı’nda yolcu gümrüğü açılması ile ilgili Ticaret Bakanlığı’nın temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

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