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Rusya'dan Ukrayna'ya ateşkes için iki seçenek

Rusya'dan Ukrayna'ya ateşkes için iki seçenek

21:212/06/2025, Pazartesi
AA
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Rusya ateşkese ilişkin iki teklifin yer aldığı memorandumu İstanbul'daki müzakerelerde sundu
Rusya ateşkese ilişkin iki teklifin yer aldığı memorandumu İstanbul'daki müzakerelerde sundu

Rus haber ajansı, iki ülke arasında gerçekleşen müzakerelerin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkese ilişkin iki teklifin yer aldığı memorandumu yayınladı. Rusya'nın teklifinde Ukrayna ordusunun 4 bölgeden çekilmesinin önerisi ve Ukrayna'daki diğer ülkelerin askerlerine ilişkin maddeler yer alıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya İstanbul'daki müzakerelerde sunduğu memorandumda, ateşkes için iki seçenek sunduğu bildirildi.

Rus haber ajansı TASS, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu, üç bölüm ve ateşkese ilişkin iki teklifin yer aldığı memorandumu yayımladı.


Rusya Ukrayna'ya 4 bölgeden çekilmesini önerdi

Buna göre, Rusya'nın ateşkes için sunduğu ilk seçenekte Ukrayna ordusunun Herson, Zaporijya, Donbas ve Luhansk bölgelerinden çekilmesi öneriliyor.

Rusya, ateşkes için ikinci seçenekte ise Ukrayna'da askerlerin yeniden konuşlandırılmasının yasaklanması, seferberliğin ve yabancı askeri yardımların durdurulması, terhis işlemlerinin başlaması ve üçüncü ülkelerin askeri varlığının dışlanmasına ilişkin maddeler yer alıyor.

Türkiye- Rusya- Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da gerçekleşen toplantı

Rusya'nın "nihai çözüm" için talepleri

Memorandumda yer alan,
"Nihai Çözümün Temel Parametreleri"
başlıklı kısımda ise Ukrayna'nın tarafsızlığı, askeri ittifaklara katılmasının reddinin yer aldığı çeşitli maddeler bulunuyor.

Ukrayna'nın nükleer silah bulundurmaması ve asker sayısının sınırlandırılması da söz konusu başlıkta yer alırken, Kırım, Herson, Zaporijya, Donbas ve Luhansk bölgelerinin uluslararası anlamda tanınması ve Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması isteniyor.

Söz konusu başlıkta bulunan maddeler arasında, çatışmalardan kaynaklanan zararlara ilişkin taleplerden karşılıklı olarak feragat edilmesi, Rusça konuşan nüfusun hak ve özgürlüklerinin sağlanması, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, Nazizmin yüceltilmesinin yasaklanması, ailelerin ve yerlerinden edilmiş kişilerin yeniden birleşmesiyle ilgili bir dizi sorunun çözülmesi, doğal gaz geçişi de dahil olmak üzere diplomatik ve ekonomik ilişkilerin aşamalı olarak tekrar sağlanması da bulunuyor.



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