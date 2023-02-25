Rusya’dan yeni cephe Moldova: Ukrayna savaşının yıl dönümünde Transdinyester gerginliği

Ukrayna işgalinin birinci yıl dönümünde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Moldova’nın Transdinyester bölgesinde tansiyon hızla tırmanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Moldova’nın tek taraflı bağımsızlık ilan eden Rusya yanlısı Transdinyester bölgesini işgal etmeye hazırlandığını açıklaması, gözlerin bir anda bu bölgeye dönmesine yol açtı. Açıklamada Ukrayna’nın Transdinyester üzerinden Rus güçlerine saldırmak için bölgeye silah yığdığı iddia edildi. Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Ukrayna-Transdinyester sınırı yakınında önemli sayıda Ukrayna askeri birliği ve askeri teknik araçlar konuşlandı. Ayrıca Transdinyester üzerinde Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarının uçuşlarında benzeri görülmemiş bir artış var” ifadeleri dikkat çekti.

PUTİN MOLDOVA EGEMENLİĞİNİ TANIMIYOR

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin de Batılı ülkelerin Moldova’daki AB yanlısı hükümete Transdinyester’le teması kesme talimatı verdiğini savundu. Bu iddialara Moldova’dan yanıt gecikmedi. Moldova hükümeti, Rusya’nın bu iddialarını reddederek sükûnet çağrısı yaptı. Açıklamada, hükümetin olası tehditlerle ilgili olarak yabancı ortaklarla beraber çalıştığı ve yürütülen çalışmalar sonucu kamuoyuna bilgi vereceği kaydedildi. Kişinev’deki hükümet yetkilileri de Rusya’nın iddialarını “psikolojik bir operasyon” olarak nitelendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde, ayrılıkçı bir çatışma olması halinde “Transdinyester bölgesinin Moldova egemenliğinde kabul edileceği” kararnameyi iptal etmişti. Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, bu ay başında Moskova’yı ülkede darbe hazırlığı yapmakla ve Transdinyester’i savaşa sürüklemeye çalışmakla suçlamıştı.

2. Donbas vakası

Transdinyester birçok özelliğiyle Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların tek taraflı bağımsızlık ilan ettiği bölgeye benziyor. Moldova’nın 1991’de Sovyetler Birliği’nden ayrılmasının ardından Rusya destekli Transdinyester bölgesi, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti. Moldova ile Transdinyester arasında patlak veren çatışmalar, 1992’de ateşkesle son bulmuştu. BM üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Transdinyester’in kendi meclisi, ordusu ve polisi var. Yaklaşık 500 bin nüfusa sahip Transdinyester’de halkın çoğu Moldova’nın yanı sıra Rusya pasaportu da taşıyor. Bölgede çoğunluk Rusya’ya bağlanmak istiyor ancak ülkenin Rusya ile kara bağlantısı yok.



