Rusya'nın füze deposu vuruldu

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş, Rus topraklarının yanı sıra Suriye'de de sürüyor. Ukrayna ordusunun, önceki gün Rusya'nın batısındaki Belarus sınırına yakın Tver bölgesine bağlı Toropets şehrinde, büyük bir mühimmat deposuna saldırı düzenlediği bildirildi. Ukrayna Güvenlik Servisi'ndeki (SBU) kaynakları, saldırının önceki gece, Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü ve Özel Harekat Kuvvetleri'ne ait İHA'lar ile düzenlendiğini bildirdi. Rusya'ya ait büyük bir mühimmat deposunun imha edildiği belirtilen saldırıya ait görüntüler aktivistler tarafından sosyal medyada da paylaşıldı. Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko saldırıdaRus ordusuna ait roket ve füzelerin hedef alındığını aktardı. Kovalenko, vurulan depoda, "Grad" tipi çoklu fırlatma roket sistemleri ile "S-300" ve "S-400" hava savunma sistemlerine ait roket ve füzelerin tutulduğunu belirtti. Deponun bulunduğu üste "İskender" sistemi için de balistik füzelerin üretildiğini iddia eden Kovalenko, Rusya'nın, Kuzey Kore'den aldığı KN-23 füzelerini de bu depoda stoklamaya