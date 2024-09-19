Rusya'nın füze deposu vuruldu

Ukrayna, Rusya'nın batısındaki Belarus sınırına yakın Toropets şehrinde, büyük bir mühimmat deposunu İHA’larla vurdu. Depoda, ‘Grad’ tipi çoklu fırlatma roket sistemleri ile ‘S-300’ ve ‘S-400’ hava savunma sistemlerine ait roket ve füzelerin tutulduğu açıklandı. Bölgede aralıklarla patlamaların yaşandığı belirtiliyor.
Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş, Rus topraklarının yanı sıra Suriye'de de sürüyor. Ukrayna ordusunun, önceki gün Rusya'nın batısındaki Belarus sınırına yakın Tver bölgesine bağlı Toropets şehrinde, büyük bir mühimmat deposuna saldırı düzenlediği bildirildi. Ukrayna Güvenlik Servisi'ndeki (SBU) kaynakları, saldırının önceki gece, Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü ve Özel Harekat Kuvvetleri'ne ait İHA'lar ile düzenlendiğini bildirdi. Rusya'ya ait büyük bir mühimmat deposunun imha edildiği belirtilen saldırıya ait görüntüler aktivistler tarafından sosyal medyada da paylaşıldı. Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko saldırıdaRus ordusuna ait roket ve füzelerin hedef alındığını aktardı. Kovalenko, vurulan depoda, "Grad" tipi çoklu fırlatma roket sistemleri ile "S-300" ve "S-400" hava savunma sistemlerine ait roket ve füzelerin tutulduğunu belirtti. Deponun bulunduğu üste "İskender" sistemi için de balistik füzelerin üretildiğini iddia eden Kovalenko, Rusya'nın, Kuzey Kore'den aldığı KN-23 füzelerini de bu depoda stoklamaya
başladığını vurguladı.
SURİYE'DE RUS ÜSSÜNE SALDIRI
Öte yandan, Ukrayna'ya bağlı özel kuvvetler, Rusya'nın Esed rejimine destek olmak için 2015'ten beri kuvvet barındırdığı Suriye'de de Rus kuvvetlerine yönelik saldırılar düzenlemeye başladı. Yerel kaynaklar, Ukrayna'ya bağlı kuvvetlerin Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin güney kırsalında, 5 Eylül'de Rus ordusuna ait bir askeri üsse yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin görüntüleri, sosyal medya aracılığıyla paylaştı. Söz konusu kaynaklar, saldırıda herhangi bir Rus askerinin öldürülmesine ilişkin bilgi vermezken saldırıya hedef olan üste ağır tahribat meydana geldiğini kaydetti. Russia Today (RT) televizyonu ise Ukrayna ordusuna bağlı askeri uzmanların, Suriye'de 2011 yılından beri Esed rejiminin devrilmesi için Suriye ordusu, İran'a bağlı milis gruplar ve Rusya'ya karşı savaşan silahlı muhalifleri eğitmek üzere Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere konuşlandığını öne sürdü. RT'de yer alan haberde, son dönemde uzmanlardan oluşan 250 Ukraynalı subay grubunun Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e ulaştığını iddia etti.