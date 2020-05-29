Dünya Rusyanın Libyadaki son adımları Moskova ikinci bir Suriye savaşı yaşamak istemiyor
ORTADOĞU

Rusya'nın Libya'daki son adımları: Moskova ikinci bir Suriye savaşı yaşamak istemiyor

Türkiye'nin Libya'da meşru hükümete verdiği askeri desteğin ardından, Trablus'taki savaşın dengesi tamamen değişti. Libya ordusu, Trablus'un batı kıyılarını ve stratejik Vatiyye Üssünü ele geçirirken, Hafter saflarındaki 2 binden fazla Rus paralı asker de şehrin güneybatısından çekilmek durumunda kaldı. Rus askerlerinin ve savaş uçaklarının Libya'nın merkezinde yer alan Cufra Hava Üssü'ne konuşlandırılması, "Moskova'nın Libya stratejisi değişiyor mu?" sorusunu da beraberinde getirdi. Uzmanlara göre, Suriye'de uzun ve maliyetli bir savaş yaşayan Rusya, Libya'da benzer durumu yaşamak istemiyor ve Birleşik Arap Emirlikleri, başkentin güneyinde Wagner'in boşluğu doldurmaya çalışıyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
Rus lider Vladimir Putin.
Rus lider Vladimir Putin.

Libya ordusunun, Trablus'un batı kıyılarını Hafter'den temizledikten sonra stratejik Vatiyye Üssü'nü de ele geçirmesi savaşın kaderini değiştiren bir gelişme oldu.

SİHA'ların çok yoğun olarak kullanıldığı operasyon bütün dünyada geniş yankı bulurken, kısa süre sonra Rus paralı askerleri Trablus'un güneyinden çekilme kararı aldı.

Libya'da merkezi bir noktada bulunan Cufra Hava Üssü'ne 14 adet Rus savaş uçaklarının konuşlandırılması ve 2 binden fazla Wagner askerinin bu üsse nakledilmesi "Rusya, Libya'da strateji mi değiştirdi?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Jalel Harchaoui

Clingendael Enstitüsü'nden Libya uzmanı Jalel Harchaoui, son gelişmeleri Yeni Şafak'a değerlendirdi.

Moskova için Suriye ile Libya arasında stratejik önem açısından ciddi farklılıklar olduğunu söyleyen Harchaoui, şunları söyledi:

"Rusları Suriye'de yakından gördük ve oldukça realist hareket ettiler. Beşşar Esed'in koltuğunu kaybetmesi Ruslar için tahayyül bile edilemezdi. Bu sıcak denizlere tek erişim noktaları olan Tartus Deniz Üssü'nü kaybetmek anlamına gelecekti. Bu nedenle rejimin ayakta kalması gerekiyordu."

YENİ BİR SAVAŞI GÖZE ALAMAZLAR

Suriye'de uzun süren savaşın ardından Rusya'nın benzer bir senaryoyu Libya için harekete geçirmeyeceğini belirten Harchaoui, "Bu mantığı Libya'da uygulamak istemeyeceklerdir. Savaşlar uzun ve maliyetli bir şeydir. Bu stratejiyi Libya'da uygulamanız sizi başarısız kılar. Libya, Rusya için uzak bir bölge ve her şeyden önemlisi Trablus'ta savaşmaya karar verselerdi çok fazla kan dökülmesine ve ciddi bir çatışmanın içerisine girmeleri anlamına gelecekti. Bu aynı zamanda ABD ve Avrupa gibi ülkelerle kriz yaşamanız demek" dedi.

RUSLARIN MUTLAK KONTROLÜ YOK

Moskova'nın Şam'da yaptığı gibi Libya'da her şeyi kontrol edemediğini hatırlatan Harchaoui, "Hafter'i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri gibi aktörler var. Rusların Hafter üzerinde tamamen kontrolü de yok. Aynı zamanda Moskova, BAE'ye hiçbir şeyi dikte edemez. Bir çok şey ters gidebilir" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN GÜVENLİK İSTİYORLAR

Rusların Cufra Üssü'ne konuşlandırılmasının önemli bir nedeni olduğunu söyleyen Harchaoui, şöyle devam etti:

  • "Libya'da Ruslar için artık gerçek bir Türk tehdidi var. Türkler, savaşta Trablus'un kazanmasını sağlıyor. Kaçınılmaz olarak bir sonraki hedefleri petrol hilali bölgesi olacaktı. Günde 600 bin varil petrol çıkartılan bir bölge. Aynı zamanda her cepheye saldıracak bir Libya ordusu olacak. Libya'nın doğusundaki bütün aktörler bunun yaşanacağını anlıyor. Bu nedenle onları korumak için birilerine ihtiyaç var. Bu kim olacak? Elbette Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir güvenlik sağlayamaz. Rusya'nın gerekli bir ortak olarak ortaya çıkmasının nedeni budur. Konjonktür Rusya'yı daha fazla savaş yapmadan önemli bir aktör haline getiriyor."

Rus savaş uçakları Libya'daki kritik üslere konuşlandırıldı.

WAGNER'DEN DOLAN BOŞLUĞU DOLDURMAK İSTİYOR

Jalel Harchaoui ayrıca, Rus paralı asker grubunun Trablus'un güneyinden çekilmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin devreye girdiğini ve boşluğu doldurmaya çalıştığına vurgu yaptı:

"Birleşik Arap Emirlikleri, Wagner'den dolan boşluğu doldurmaya çalıştığına dair ciddi kanıtlar var. Rus paralı askerleri profesyoneldir. Keskin nişancıları ve koordinasyonları çok iyi. Her şeyden önemlisi acımasız ve gaddarlar. Her ne kadar işe yaramayacağını düşünsem de bu askerlerin yerine Suriye ve Sudan'dan gelen paralı askerleri yerleştirmek gibi çabalar var."

Putin'in gizli paralı ordusu Wagner: Suriye ve Libya'da neden karşımıza çıktılar?
OYNAT 05:43
Putin'in gizli paralı ordusu Wagner: Suriye ve Libya'da neden karşımıza çıktılar?
Kremlin'in gizli ordusu olarak nitelendirilen Rus özel güvenlik şirketi Wagner, önce Suriye ardından Libya'da karşımıza çıktı. Putin'in aşçısı olarak bilinen Yevgeni Prigozhin'in finanse ettiği paralı askerler hangi ülkelerde, ne tür faaliyetler yürütüyor? 'Neler Oluyor' programının 6. bölümünde Rus paralı askerlerle ilgili tüm detayları anlattık:


Abone Ol Google News
Tek kelimeyle muhteşem

Tek kelimeyle muhteşem

İstanbul'daki tarihi geceden kareler...
Hainliğe doymuyorlar

Hainliğe doymuyorlar

FETÖ firarisi Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını batıya şikayet etti.
Ayasofyada fetih gecesi

Ayasofya'da fetih gecesi

​Tarihi gecede Fetih Suresi okundu ve dua edildi.
Şükür kavuşturana

Şükür kavuşturana

Vatandaşlar camilere kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamadı.
Daha yapacak<br>çok işimiz var

Daha yapacak
çok işimiz var

​​Sağlık konusunda dünyaya örnek olduk.
Darbe günü<br>kanuna çalışmış

Darbe günü
kanuna çalışmış

​Makam odasında yapacağı yargılamalar için hukuk metinlerini okumuş.
Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

​Hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdi
Denizde yüzde<br>elli tasarruf

Denizde yüzde
elli tasarruf

​İHA ve SİHA'lar operasyonel maliyeti düşürdü.

Korona<br>ilham oldu

Korona
ilham oldu

Patent için ilginç isimlerle başvurular yapıldı.
Duruşmalar 16 Haziran'da

Duruşmalar 16 Haziran'da

​Yargıda normale dönüş eylem planı açıklandı.
İki günlük kısıtlama başladı

İki günlük kısıtlama başladı

14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak.
DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

​ABD Başkanı Trump sonunda dediğini yaptı.
George Floyd'un katili tutuklandı

George Floyd'un katili tutuklandı

​Boynuna basarak ölümüne sebep olmuştu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Bir grupta en fazla 10 çocuk bulunacak.
18 bankaya<br>ceza kesti

18 bankaya
ceza kesti

BDDK'dan müşteri şikayetleri üzerine kritik adım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.