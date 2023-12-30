Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze ve İHA'lı saldırılarında bilanço artıyor

Ukrayna'nın Kırım'da Rus savaş gemisini vurmasından günler sonra Moskova, başta başkent Kiev olmak üzere Lviv, Odesa, Dnipro, Harkov ve Zaporijya’ya füze yağdırdı. 31 kişi öldü, 120 kişi yaralandı. 100’den fazla füzeyle yapılan hava saldırısında kamikaze İHA’lar da kullanıldı. Eş zamanlı saldırı, savaşın başından bu yana Ukrayna’ya yapılan en büyük füze saldırısı oldu.