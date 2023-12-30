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Dünya

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze ve İHA'lı saldırılarında bilanço artıyor

Rusya dün Ukrayna'ya yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) en büyük hava saldırısını gerçekleştirdi. Ukrayna geneline yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiği bildirildi.

18:45 - 30/12/2023 Cumartesi
IHA
Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırıları
Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırıları

Rusya'nın dün Ukrayna geneline 158 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 675 gündür devam ederken, Rus askerlerinin dün Ukrayna geneline düzenlediği hava saldırılarında bilanço ağırlaşıyor.

Bilançoyu Zelenski duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Lviv, Odesa, Dnipro, Harkov ve Zaporijya şehirlerine 158 füze ve insansız hava aracı ile düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini duyurdu. Zelenski, “Terör saldırısında ise toplam 159 kişi yaralandı” dedi.



#Rusya
#Ukrayna
#Hava Saldırısı
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