Dünya Sadakataşı İdlibli mültecilere yardım ulaştırdı
ORTADOĞU

Sadakataşı İdlibli mültecilere yardım ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan Al Hansa kampında yaşayan mülteci ailelere battaniye, hasır, kömür ve gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sadakataşı İdlibli mültecilere yardım ulaştırdı
​Sadakataşı İdlibli mültecilere yardım ulaştırdı.

İdlib’de bulunan mülteci kamplarında, Sadakataşı yardım çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yaşanan ağır kış şartları nedeniyle zor durumda olan ihtiyaç sahiplerine Sadakataşı ekibi tarafından battaniye, hasır, kömür ve gıda kumanyası yardımı ulaştırıldı.

Kış yardımları

İdlib’de yaşayan milyonlarca mülteci soğuk kış aylarını çadırlarda geçiriyor. Yardım çalışmaları kapsamında bölgede bulunan Sadakataşı ekibi Al Hansa kampında yaşayan 300 mülteci aileye battaniye, kömür ve hasır dağıtımı gerçekleştirdi.

Gıda kumanyası dağıtımı

Mülteci ailelerin en önemli ihtiyaçlarından biriside kumanya ve bebek gıda ürünleri. Dernek yardım ekibi Al Hansa kampında yaşayan 300 aileye süt, makarna, pirinç, sıvı yağ, salça, şeker, konserve gıdalar, undan oluşan gıda kumanyası ve bebek bisküvisi ulaştırdı.

Yardımlar devam edecek

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Sınırımıza göç eden mülteciler için yaşanan soğuklar nedeniyle yaşama tutunmak daha da zorlaşmış durumda. Yardım çalışmaları için İdlib’de bulunan ekibimiz gıda kumanyası, battaniye, hasır ve kömür dağıtımları gerçekleştirdi. Bölgede yaşayan mültecilere kış yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu İdlib yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşılabilir. Ayrıca tüm operatörlerden İDLİB yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.

12 kişiyi dolandırdılar

12 kişiyi dolandırdılar

'Külçe altın' diye çakmak sattılar.
Putinin suikast korkusu

Putin'in suikast korkusu

Rusya lideri böyle korunuyor...
İşgalde 13üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kemikleşen sorunları ortadan kaldırıyor

TÜMOSAN'ın ürün ve ekipmanları Konya'daki fuarda sergileniyor.

Birinci sıradayız

Birinci sıradayız

​Malatya Büyükşehir Belediyesi 15 belediye içinde en ön sırada.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen programda konuşuyor.
Sona gelindi

Sona gelindi

​TOGG ve Milli Savaş Uçağı için artık gün sayıyorlar.

​Enerji devi Shell'den Rusya kararı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.