Sadakataşı Yemen’de çadır kent açılışı gerçekleştirdi

Sadakataşı ‘‘Yemen Can Derdinde İyilik Bizim Elimizde’’ çağrısıyla başlattığı Yemen acil yardım çalışmalarına devam ediyor. Dernek Marib’de yaşayan mülteci ailelerin barınacağı Sadakataşı Çadır Kenti’nin açılışını yaptı.

Yemen’de başlayan iç savaş sonrası milyonlarca insan mülteci durumuna düştü. Derme çatma barakalarda ve hijyen olmayan ortamlarda yaşayan mültecilerin en büyük sorunu barınma, gıda ve sağlık ihtiyacı. Sadakataşı, Taiz ve Marib bölgelerine düzenli olarak hijyen, gıda ve sağlık yardımları ulaştırıyor.

Sadakataşı Çadır Kenti

Yemen’in iç kısımlarında yer alan Marib kenti yaklaşık 2 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Gıda, sağlık ve eğitim gibi birçok temel ihtiyaçtan mahrum durumda yaşayan mültecilerin en önemli sorunlarından biriside barınma. Bu durumun çözümüne katkı sağlamak için çalışmalarına başlayan Sadakataşı, ilk etapta 50 ailenin yaşayacağı çadır kentin açılışını gerçekleştirdi. Dernek önümüzdeki aylarda çadır kenti genişleterek Yemenli ailelere desteğini sürdürecek.

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Ülkede genel durum

Yemen’de yaşanan iç savaş nedeniyle can kaybı 30 bini aştı. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor. Ülkede nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 24 milyon kişi insani yardıma ve korunmaya muhtaç durumda yaşamlarına devam ediyor.

Çadır kent büyütülecek

Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; “Yemen’de yaşanan iç savaş nedeniyle ülke nüfusunun %80’i yardıma muhtaç duruma düştü. Dernek olarak bu duruma kayıtsız kalmayarak başlattığımız yardım çalışmaları devam ediyor. Bölgeye düzenli olarak gıda, hijyen ve sağlık yardımları ulaştırıyoruz. Yemen’de bir diğer önemli sorun ise barınma konusu. Bu durumun çözümüne katkı sağlamak için projelendirdiğimiz çadır kentin açılışını gerçekleştirdik. Önümüzdeki aylarda çadır kenti büyüterek kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

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Destek olmak için;

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu Yemen kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca YEMEN yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.