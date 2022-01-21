Yemen’de yaşanan iç savaş nedeniyle milyonlarca insan mülteci durumuna düştü. Sadakataşı Derneği bölgeye düzenli olarak ulaştırdığı insani yardımla birlikte, iş olanağı ve ekonomik getiri sağlayan ‘‘Gelir Temini Projesiyle’’ destek oluyor. Sadakataşı, Yemen’in Marib ve Hadramut bölgesinde bulunan kamplarda yaşayan mülteci ailelere geçimlerini sağlamaları için Gelir Temini Projesiyle destek oluyor. Dernek proje kapsamında insan ve yük taşıma aracı olan Tuk-Tuk, dikiş makinası ve arıcılık için gerekli ekipmanların dağıtımını gerçekleştirdi.

Sadakataşı’ndan Yemenli mültecilere gelir temini desteği.

Arıcılık projesi

Hadramut bölgesinde yaşayan 20 mülteci aileye dernek ekibi tarafından arıcılıkla ilgili eğitim verilerek arı kovanları ve gerekli ekipmanların dağıtımı yapıldı. Meşhur olan ve yurtdışına da satılan Yemen balı sayesinde mülteci aileler gelir elde etmektedir.

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Sadakataşı’ndan Yemenli mültecilere gelir temini desteği.

Tuk-Tuk dağıtımı

Ülkenin coğrafi şartlarına uygun olarak tasarlanan, insan ve yük taşımacılığında kullanılan 20 adet motorlu Tuk-Tuk aracı dernek tarafından Maribli mülteci ailelere teslim edildi. Bölgede zorlu şartlar altında yaşayan aileler bu projeler ile geçimlerini sağlayıp aile ekonomisine katkıda bulunacaklar.

Sadakataşı’ndan Yemenli mültecilere gelir temini desteği.

Dikiş makinası

Marib bölgesinde yaşayan 100 kadına dernek tarafından dikiş makinası dağıtımı yapıldı. Projeyle birlikte kadınlar ürettikleri tekstil ürünleri satarak aile ekonomisine destek sağlamaktadır.

Projeler çeşitlenerek sürecek

Sadakataşı’ndan Yemenli mültecilere gelir temini desteği.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal Gelir gerçekleştirilen dağıtımlar sonrası yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı bölgeye yardım malzemeleri ulaştırıyoruz. Yardımların sürdürülebilirliği için Marib ve Hadramut’ta başlatmış olduğumuz Gelir Temini Projeleriyle ihtiyaç sahiplerine eğitim ve gerekli ekipmanlar veriyoruz. Yemen Gelir Temini Projelerini önümüzdeki süreçte çeşitlendirerek sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı.

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