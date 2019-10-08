Sadr bölgesinde katliam

Güvenlik güçlerinin, çoğunlukla Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının yaşadığı bölgede pazar akşamı toplanan göstericilere açtığı ateş sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Bu gelişmenin ardından Irak Savunma Bakanlığı, ordu güçlerinin Sadr bölgesinden çekilmeye başladığını ve yerine polis güçlerinin yerleşeceğini açıkladı. Mukteda es-Sadr, protestolara destek verdiğini açıklayarak hükümete erken seçim çağrısı yapmıştı. Ülkede 1 Ekim’den bu yana devam eden gösterilerde 110’den fazla kişi hayatını kaybetti, 6 bin 107 kişi ise yaralandı.

Mukteda es-Sadr

TEFRİKA ÇIKARMAK İSTİYORLAR

İran dini lideri Ali Hamaney de Irak’ta yaşanan gelişmeler ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. İran ile Irak halkının birbirine bağlı olduğunu ve bu bağın her geçen gün daha da güçleneceğini vurgulayan Hamaney, “Düşmanlar tefrika çıkarmaya çalışıyor ancak bunu başaramayacaklar ve komploları etkisiz kalacak” ifadelerini kullandı. Irak’taki bazı gösterilerde protestocular, ülkede artan İran etkisine tepki göstermiş ve Hamaney posterleri yakmıştı.

Lavrov Bağdat’ta

Sergey Lavrov

Öte yandan, Irak’taki gösterilerle ilgili ABD ve Rusya da devreye girdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’yi telefonla aradı. Abdulmehdi’nin ofisinden yapılan açıklamada, ikilinin alınacak güvenlik önlemlerini görüştüğü bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ise Bağdat’a gittiği bildirildi. Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Lavrov’un, Iraklı mevkidaşı ile bir araya geldiği ifade edildi. Rus Bakan sırasıyla Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Abdulmehdi ile de görüşecek.