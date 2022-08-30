Sadr siyaseti bıraktı Bağdat karıştı: Irak genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın siyasetten tamamen çekildiğini duyurması sonrası sokaklar yeniden hareketlendi. Yaşanan olaylarda 8 kişi öldü, 100’ü aşkın kişi yaralandı. Şii dini ve siyasi lider Sadr, dün yaptığı açıklamada, “Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım” ifadelerini kullandı. Ülkede Sadr’a bağlı politbüro başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri kurumlar bulunuyor.

Mukteda es-Sadr

TARAFTARLARI CUMHURBAŞKANLIĞINI İŞGAL ETTİ

nra destekçileri, başkent Bağdat’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile hükümet binasını bastı. Sadr destekçilerinin Yeşil Bölge’yi basması sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 8 kişi öldü, 100’ü aşkın eylemci yaralandı. Sadr taraftarları, hükümet yetkililerini istifaya çağırdı. Şiddetlenen olaylar üzerine Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, tüm eyaletlerde bir sonraki duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de Bakanlar Kurulu’nun haftalık toplantısının askıya alındığını duyurdu.

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SADR AÇLIK GREVİNDE

Sadr cephesinden akşam saatlerinde ise ‘açlık grevi’ haberi geldi. Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldı. Sadr’ın sağ kolu sayılan müstafi milletvekili Hasan Azari, “Liderimiz, şiddet ve silahlı çatışma bitene kadar açlık grevine başladı” dedi.

Sadr, Ekim 2021’deki seçimden galip çıksa da hükümeti kuramamış, ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Hükûmet kurmakla görevlendirilen ‘Koordinasyon Çerçevesi’ başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani’yi seçtiğini duyurmuş; Sadr yanlıları ise protestolara başlamıştı.