Dünya Sadr siyaseti bıraktı Bağdat karıştı Irak genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ORTADOĞU

Sadr siyaseti bıraktı Bağdat karıştı: Irak genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak siyasetinde uzun yıllardır etkinliğini koruyan Şii lider Mukteda es-Sadr, politika sahnesinden çekildiğini açıkladı. Kararın duyulmasıyla başkent Bağdat'taki hükümet sarayı Sadr destekçilerinin baskınına uğradı. Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 8 kişi ölürken, 100’den fazla kişi de yaralandı. Sadr ise çatışmalar bitene kadar açlık grevi yapacağını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadr siyaseti bıraktı Bağdat karıştı: Irak genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Sadr’ın kararından hemen sonra destekçileri, başkent Bağdat’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile hükümet binasını bastı.

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın siyasetten tamamen çekildiğini duyurması sonrası sokaklar yeniden hareketlendi. Yaşanan olaylarda 8 kişi öldü, 100’ü aşkın kişi yaralandı. Şii dini ve siyasi lider Sadr, dün yaptığı açıklamada, “Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım” ifadelerini kullandı. Ülkede Sadr’a bağlı politbüro başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri kurumlar bulunuyor.

Mukteda es-Sadr
Mukteda es-Sadr

TARAFTARLARI CUMHURBAŞKANLIĞINI İŞGAL ETTİ

nra destekçileri, başkent Bağdat’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile hükümet binasını bastı. Sadr destekçilerinin Yeşil Bölge’yi basması sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 8 kişi öldü, 100’ü aşkın eylemci yaralandı. Sadr taraftarları, hükümet yetkililerini istifaya çağırdı. Şiddetlenen olaylar üzerine Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, tüm eyaletlerde bir sonraki duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de Bakanlar Kurulu’nun haftalık toplantısının askıya alındığını duyurdu.

SADR AÇLIK GREVİNDE

Sadr cephesinden akşam saatlerinde ise ‘açlık grevi’ haberi geldi. Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldı. Sadr’ın sağ kolu sayılan müstafi milletvekili Hasan Azari, “Liderimiz, şiddet ve silahlı çatışma bitene kadar açlık grevine başladı” dedi.

Sadr, Ekim 2021’deki seçimden galip çıksa da hükümeti kuramamış, ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Hükûmet kurmakla görevlendirilen ‘Koordinasyon Çerçevesi’ başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani’yi seçtiğini duyurmuş; Sadr yanlıları ise protestolara başlamıştı.

Sadr siyaseti bıraktı Bağdat karıştı: Ölü ve yaralılar var
FOTOĞRAF 23
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı bir grup, korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı'nı bastı.
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Baskında çıkan olaylarda 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı.
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Bazı göstericiler, saray bahçesinde bulunan yüzme havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.<br>
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- Kazımi'den \"olağanüstü\" toplantı<br><br>Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ortak Operasyonlar Komutanlığından askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
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Başbakan Kazımi, Sadr'a bağlı kişilerin Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini istedi.<br><br>
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Sadr siyaseti bıraktı Bağdat karıştı: Ölü ve yaralılar var
Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda sekiz kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi de yaralandı. Askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren Başbakan Mustafa el-Kazımi, Sadr destekçilerinden "Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini" istedi
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