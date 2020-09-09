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Dünya İnsan kaçakçıları onlarca sığınmacıyı Sahra Çölünde bırakıp kaçtı
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Sahra Çölü'nde terk edilen sığınmacılar kurtarıldı

İnsan kaçakçıları onlarca sığınmacıyı Sahra Çölü'nde bırakıp kaçtı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), insan kaçakçılarının Sahra Çölü'nde dört kamyondaki tam seksen sığınmacıyı bırakıp kaçtığını açıkladı. Çölün sıcağında 3 gün aç ve susuz kalan sığınmacılar Uluslararası Göç Örgütü tarafından tesadüfen fark edildi. Nijerya, Togo, Gana ve Mali'den gelen ve aralarında çocukların da olduğu sığınmacılar kurtarılarak bölgedeki koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede karantina merkezi olarak kullanılan alana gönderildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Nijer'in Dirkou kentindeki askeri araçların varlığını öğrenen insan kaçakçılarının, sığınmacıları, kente 230 kilometre mesafede çölde bırakıp kaçtığı belirtildi.

Aç ve susuz sığınmacılar tesadüfen fark edildi

Çöl sıcağında aç ve susuz şekilde 3 gün geçiren sığınmacıların, tesadüf eseri IOM ekipleri tarafından fark edilerek kurtarıldığı kaydedildi.

  • Nijerya, Togo, Gana ve Mali'den gelen ve aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, bölgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede karantina merkezi olarak kullanılan alana gönderildiği bildirildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak sığınmacılar, ardından IOM aracılığıyla ülkelerine dönebilecek.

Sahra Çölü'nde 1000 kilometre gidiyorlar

Dirkou'nun da içinde bulunduğu Agadez bölgesi, Avrupa'ya gitmek isteyenBatı Afrikalı sığınmacılar için bekleme noktası özelliği taşıyor. Sığınmacılar Libya'ya devam etmek için bazen Agadez'de günlerce kalıyor.

  • Agadez'den Libya'ya ulaşmak için Sahra Çölü'nde 1000 kilometre gitmek gerekiyor. Küçük kamyonetler bu mesafeyi 3-4 günde alırken kamyonların hedefe varması 10 günü bulabiliyor.

Sadece yanlarına aldıkları su ve yiyecekle bu yolculuğa çıkan sığınmacılarınbüyük bir kısmı ise Libya'ya varamadan çölde hayatını kaybediyor.

Çölde 2016'dan bu yana 20 binden fazla sığınmacı kurtarıldı

IOM, 321'i bu yıl olmak üzere 2016'dan bu yana çölde çeşitli nedenlerlele ölüme terk edilen 20 binden fazla sığınmacıyı kurtardı. Avrupa Birliği, Malta ve İtalya üzerinden Avrupa'ya gelen Afrikalı sığınmacı akınını durdurmak için 2015'ten bu yana çeşitli girişimlerde bulunsa da tam anlamıyla başarılı olamıyor.

  • Sahra Çölü'nden Libya'ya ulaşmak için sayısız güzergahın varlığı ve Nijer'in de devriye için yeterli imkanlarının olmaması, Afrikalı sığınmacıların çoğu zaman hayatına mal olan bu yolculuğun engellenmesini imkansız kılıyor.

Çölde ölenler boğularak ölenlerden 2 kat fazla

Çölde ölen sığınmacıların sayısının denizde boğulanlardan en az 2 kat fazla olduğu tahmin edilse de çölde hayatını kaybedenlerin cesetlerine dahi ulaşılamadığı için gerçek sayıları bilinmiyor.

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