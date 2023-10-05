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Dünya

Saldırganlığıyla gündem olmuştu: Biden'ın köpeği Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı

Son dönemlerdeki saldırganlığı ve 11 ısırma vakası nedeniyle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden'ın Commander adlı köpeği, Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı.

13:01 . 5/10/2023 jeudi
AA
ABD Başkanı Joe Biden'ın Commander adlı köpeği

ABD Başkanı Joe Biden'ın Commander adlı köpeği

Biden'ın eşi Jill Biden'ın İletişim Direktörü Elizabeth Alexander, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Başkan Biden ve eşi Beyaz Saray'da çalışanların ve korumaların güvenliğini son derece önemsiyor." dedi.


Alexander,
"(Jill Biden) Çözümler üzerinde çalışmaya devam ederken, ABD gizli servisinin ve ilgili herkesin sabrı ve desteği için minnettar. Sonraki adımlar değerlendirilirken Commander şu anda Beyaz Saray kampüsünde değil"
ifadelerini kullandı.


11 kez ısırma vakası kayıtlara geçmişti

Alman çoban köpeği cinsi Commander'in, son olarak geçen ay Beyaz Saray'da gizli servis ajanını ısırmasıyla, 11 kez ısırma vakası kayıtlara geçmişti.



CNN'de çıkan bir haberde ise Commander'in kamuoyuna açıklanmayan başka saldırılarının da olduğu iddia edilmişti.


İki yaşındaki Alman çoban köpeği "Commander", Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de hediye edilmişti.





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