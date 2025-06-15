Saldırılar Gazze'yi unutturmasın

Open Rafah Grubu üyeleri öncülüğünde, Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen 48 saalik "Gazze İçin Nöbete Davet" eylemi başladı. Konsolosluk önünde akşam saatlerinde toplanan katılımcılar, "Refah açılsın, Gazze yaşasın" sloganları atarak, Gazze'ye yönelik ablukanın sonlandırılmasını istedi. Eyleme destek vermek üzere geldiği konsolosluk binası önünde açıklama yapan oyuncu Deniz Uğur, Gazzelilere yardım ulaştırılmasının Mısır tarafından engellenmesinin kanına dokunduğunu söyledi. Uğur, ''Bu Müslümanların savaşı da değil, başka bir dinin savaşı da değil. Ateist de olabilirsiniz, hiçbir şeye de inanmayabilirsiniz ama bir vicdanınız vardır. Önce insan olmak gerekir" dedi. Grup üyesi Muhammed Fatih Sinan ise tüm vicdan sahiplerini protestolara katılmaya, konsolosluk önündeki nöbete davet etti.