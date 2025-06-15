Madleen Gemisi’nin Gazze’ye ulaşma mücadelesinin ardından Refah’a gitmek isteyen aktivistler, uluslararası kamuoyunun odağını Gazze’ye çevirmeyi başardı. Ancak ne var ki, İsrail’in İran’a yönelik son saldırısı, zulmün adeta önüne geçti. Son yaşananların Gazze’ye yönelik zulmü perdelediğine dikkat çeken isimler, “Bu saldırılar Gazze’yi unutturmasın” çağrısı yaptı.
7 Ekim’den bu yana İsrail’in aralıksız saldırılarının hedefi olan Gazze, Madleen Gemisi’nin bölgeye ulaşması ve hemen ardından Mısır’daki Refah Sınır Kapısı’na yönelik yürüyüş çağrısıyla birlikte uluslararası kamuoyunun odağındaydı. İsrail’in önceki gün İran’a yönelik başlattığı saldırılar adeta Gazze’deki vahşeti perdeledi.
DÜNYANIN GAZZE SINAVI
İsrail’in İran’a saldırırken Gazze’ye yönelik katliamları sürdürdüğünü belirten Filistin Dayanışma Derneği (FİDDER) Başkanı Muhammed Mişeniş, “Filistin halkı şu anda işlenen suçları örtbas etmek için devam eden internet ve elektrik kesintileri ortasında topraklarını ve haklarını savunurken katlediliyor” ifadelerini kullandı.
KÜRESEL DESTEĞİ AZALTIYOR
Netanyahu'nun hükümeti güçlendirip iktidarda kalması için İran’a saldırdığını anlatan Mişeniş, “Artık İsrail hükümeti içinde Netanyahu'nun İran'a karşı savaşına destek verme konusunda bir fikir birliği var. Saldırının amacı aynı zamanda uluslararası toplumun dikkatini Gazze'den ve her gün işlenen suçlardan uzaklaştırmak ve medyayı İran'a karşı devam eden savaşa çekmek. Bu bağlamda, Filistin ve Gazze'ye destek yürüyüşlerinin ve dünyada Filistin davasına sahip çıkmaya başlayan küresel desteğin uluslararası medyada gündem yapılmasının önüne geçilmesi için çalışmalar yürütülüyor” diye konuştu.
İSRAİL VAHŞETİNİ KONUŞMALIYIZ
İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Vekili Doç. Dr. Turgay Şafak, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının Gazze’de yaşanan vahşeti perdelediğini söyledi. İsrail’in İran’ın üst düzey yöneticilerinin evlerini nokta atışı tespit etmek suretiyle ciddi bir hazırlık yaparak saldırdığını vurgulayan Şafak, “Uluslararası kamuoyunda Gazze’ye yönelik vahşet çok yüksek sesle dile getiriliyordu. Önce Madleen Gemisi, ardından da Refah Sınır Kapısı’na yönelik yürüyüş. Dünya kamuoyu yeniden Gazze’de yapılan zulmü, katliamı dile getirmeye başlamıştı. Belki İsrail'in direkt amacı bu olmasa da bir şekilde bunu örttü. Yani biz 2-3 gündür artık Gazze'de İran'la İsrail arasındaki çatışmayı, karşılıklı füze atışlarını konuşuyoruz. Dünya kamuoyunun bir şekilde bu perdelemeyi aşması gerekiyor” dedi.
HER SÖZÜMÜZ GAZZE OLMALI
İran’ın 40 yıldır ambargoyla karşı karşıya kaldığını anlatan Şafak, ülkenin teknolojisini bu sebeple yenileyemediğini de belirterek şunları belirtti: “Gazze'de insanları açlığa, susuzluğa hapsetmişsiniz. En ufak gıda girişini engelliyorsunuz. Sınıra giderek mangal partisi yapıyorsunuz. Bu insanlarla açıkçası insan hakları noktasında konuşulabilecek pek de bir şey yok. Bu sebeple ne olursa olsun Gazze’ye yapılan katliamın yaşanan acıların unutulmaması gerekiyor. Her şartta, her platformda her söze başlarken Gazze’yi illaki dile getirmemiz şart.”
İstanbul'da 48 saatlik Filistin nöbeti
- Open Rafah Grubu üyeleri öncülüğünde, Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen 48 saalik "Gazze İçin Nöbete Davet" eylemi başladı. Konsolosluk önünde akşam saatlerinde toplanan katılımcılar, "Refah açılsın, Gazze yaşasın" sloganları atarak, Gazze'ye yönelik ablukanın sonlandırılmasını istedi. Eyleme destek vermek üzere geldiği konsolosluk binası önünde açıklama yapan oyuncu Deniz Uğur, Gazzelilere yardım ulaştırılmasının Mısır tarafından engellenmesinin kanına dokunduğunu söyledi. Uğur, ''Bu Müslümanların savaşı da değil, başka bir dinin savaşı da değil. Ateist de olabilirsiniz, hiçbir şeye de inanmayabilirsiniz ama bir vicdanınız vardır. Önce insan olmak gerekir" dedi. Grup üyesi Muhammed Fatih Sinan ise tüm vicdan sahiplerini protestolara katılmaya, konsolosluk önündeki nöbete davet etti.