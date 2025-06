Saldırılar Gazze'yi unutturmasın

Netanyahu'nun hükümeti güçlendirip iktidarda kalması için İran’a saldırdığını anlatan Mişeniş, “Artık İsrail hükümeti içinde Netanyahu'nun İran'a karşı savaşına destek verme konusunda bir fikir birliği var. Saldırının amacı aynı zamanda uluslararası toplumun dikkatini Gazze'den ve her gün işlenen suçlardan uzaklaştırmak ve medyayı İran'a karşı devam eden savaşa çekmek. Bu bağlamda, Filistin ve Gazze'ye destek yürüyüşlerinin ve dünyada Filistin davasına sahip çıkmaya başlayan küresel desteğin uluslararası medyada gündem yapılmasının önüne geçilmesi için çalışmalar yürütülüyor” diye konuştu.

HER SÖZÜMÜZ GAZZE OLMALI

HER SÖZÜMÜZ GAZZE OLMALI

İran’ın 40 yıldır ambargoyla karşı karşıya kaldığını anlatan Şafak, ülkenin teknolojisini bu sebeple yenileyemediğini de belirterek şunları belirtti: “Gazze'de insanları açlığa, susuzluğa hapsetmişsiniz. En ufak gıda girişini engelliyorsunuz. Sınıra giderek mangal partisi yapıyorsunuz. Bu insanlarla açıkçası insan hakları noktasında konuşulabilecek pek de bir şey yok. Bu sebeple ne olursa olsun Gazze’ye yapılan katliamın yaşanan acıların unutulmaması gerekiyor. Her şartta, her platformda her söze başlarken Gazze’yi illaki dile getirmemiz şart.”