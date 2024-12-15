Şam'da tedirginlik sempatiye dönüştü

Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk iki gün Şam sokaklarında görülen tedirginlik hali, son günlerde giderek yerini umutlu bir sevince bırakıyor. Sokaklara çıkan, kutlamalara katılan ve günlük hayat içinde kendini gösteren kesimlerin sayısı artarken kentin elit mekanlarında da insanlar giderek daha fazla etkileşim haline giriyor. Yıllardır baskılanan birçok insan rejimin gitmesiyle nefes almaya başladı. Şam’ın pek çok bölgesinde yaşayan insanlar yeni yönetim hakkındaki kara propagandaların doğru olmadığını anlamaya ve devrime sempati duyuyor.





BURADA FISILTIYLA KONUŞUYORDUK

Şam’ın merkezindeki Beyrut Caddesi üzerinde bulunan Tışrin Bahçesi içinde faaliyet gösteren “Sah el-Noum” adlı mekanda toplanan orta üst gelirli Suriyeliler, Esed rejimi döneminde Suriyeli devrimciler için “Kafa kesiyorlar”, “Radikal İslamcılar” şeklinde bir kara propaganda yürütüldüğünü belirterek, “İlk gün, hepimiz tedirgindik. Bize ne yapacaklarını bilmiyorduk. Ancak ilk günlerde bazı muhalif savaşçıların buraya gelerek halkla karıştığını ve birlikte eğlendiklerini işittik. Bu yüzden rahatladık. Rejimin kara propagandasının doğru olmadığını ve onların bizden birileri olduğunu anladık” dedi. Esed rejimi dönemindeki yaşantıları hakkında da konuşan Suriyeliler, “Rejimin gitmesiyle birlikte nefes aldığımızı hissediyoruz. Burada dostlarımızla konuşurken siyasi meseleleri fısıltıyla konuşurduk. Birkaç gündür bu durumun süreceğini düşünerek tedirginlikle dolaştık ancak gençlerin (silahlı devrimcilerin) tutumu, tedirginliğimizi yavaş yavaş ortadan kaldırıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin devrimin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadığını ve milyonlarca Suriyeli mülteciyi ağırladığını belirten Suriyeliler, Türkiye’den bu anlamda beklentilerinin büyük olduğunu belirterek “Sınır kapılarının açılması halinde ticaretin hızlı bir şekilde yeniden gelişebileceğine inanıyoruz” cümlelerini sarf etti. “Her senaryo Esed rejiminden iyidir” diyen Suriyeliler, “Açıkçası ilk gün buranın kapatılacağını düşünüyorduk ancak yeni hükümetin açıklamaları tedirginliğimizi giderdi” şeklinde konuştu.



