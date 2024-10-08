Sanatın her geçen gün yozlaştığını gösteren bir olay daha: Müze çalışanı içecek kutusu sanat eserini yanlışlıkla çöpe attı

Budding, çalışan hakkında kötü bir niyet olmadığını, sadece işini yaptığını söyledi.
Hollanda'da LAM müzesinde, bir mekanik çalışanı, Fransız sanatçı Alexandre Lavet'in "All The Good Times We Spent Together" isimli eserini çöpe attı. Çalışan, ilk bakışta atılmış ve ezilmiş gibi görünen bu içecek kutularının aslında bir sanat eseri olduğunu fark etmedi.
LAM müzesi
, kutuların elle akrilik boyayla özenle boyandığını ve uzun bir emek harcandığını belirtti. Ancak, müzenin asansöründe sergilenen bu eser, yeni işe başlayan bir çalışan tarafından yanlışlıkla çöpe atıldı. Müzenin sözcüsü Froukje Budding, eserlerin genellikle ziyaretçileri şaşırtmak amacıyla alışılmadık yerlerde sergilendiğini, bu nedenle asansörde sergilendiğini açıkladı.
Küratör Elisah van den Bergh, kısa bir tatilden döndüğünde kutuların kaybolduğunu fark etti ve onları tam zamanında çöp poşetinden çıkararak kurtardı.
Eser
şimdi daha geleneksel bir sergileme alanı olan bir kaide üzerine yerleştirildi.
Budding, çalışan hakkında kötü bir niyet olmadığını, sadece işini yaptığını söyledi.
Müze müdürü Sietske van Zanten ise, sanatlarının ziyaretçilerin günlük objelere farklı bir açıdan bakmalarını sağladığını ve bu nedenle eserleri beklenmedik yerlerde sergilediklerini belirtti. Ancak, Budding’e göre kutular uzun süre kaidede kalmayacak ve daha dikkatli bir sergileme yeri bulunacak.
Duvara bantlanmış muz
Duvara bantlanmış muz
Bu olay, müzelerde yaşanan
talihsiz kazalar
zincirine bir yenisini ekledi. 2023 yılında Seul'deki bir galeride, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın duvara bantlanmış muz eseri bir ziyaretçi tarafından yenilmişti. 2011 yılında ise
Almanya
’daki bir temizlik görevlisi, 690 bin sterlin değerindeki bir eseri kirli sanarak temizlemeye çalışmış ve zarar vermişti.
Güney Kore'de aç kalan öğrenci sanat eserini yedi
Güney Kore'de aç kalan öğrenci sanat eserini yedi
Koli bandıyla duvara yapıştırılmış bir muzdan oluşan sanat eseri, sergilendiği
Güney Kore
'nin başkenti
Seul
'de bulunan müzede, sanat eğitimi almakta olan bir öğrenci tarafından yenildi.
"Altın klozeti" çalınmıştı
"Altın klozeti" çalınmıştı
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan hiciv ağırlıklı heykel ve
enstelasyon
çalışmalarıyla tanınıyor. Sanatçının 18 karat altından yaptığı
klozet
biçimli heykel, eylül ayında İngiltere'de sergilendiği
Bleinheim Sarayı
'ndan çalınmıştı. "Amerika" adı verilen esere yaklaşık 6 milyon dolar değer biçiliyordu.
#Müze
#İçecek Kutusu
#Sanat