Sanatın her geçen gün yozlaştığını gösteren bir olay daha: Müze çalışanı içecek kutusu sanat eserini yanlışlıkla çöpe attı

LAM müzesi

, kutuların elle akrilik boyayla özenle boyandığını ve uzun bir emek harcandığını belirtti. Ancak, müzenin asansöründe sergilenen bu eser, yeni işe başlayan bir çalışan tarafından yanlışlıkla çöpe atıldı. Müzenin sözcüsü Froukje Budding, eserlerin genellikle ziyaretçileri şaşırtmak amacıyla alışılmadık yerlerde sergilendiğini, bu nedenle asansörde sergilendiğini açıkladı.