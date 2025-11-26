Sarkozy hakkındaki 1 yıllık hapis cezasına temyiz başvurusu reddedildi

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin 2012 cumhurbaşkanlığı kampanyasında yasal harcama sınırını aştığı gerekçesiyle İstinaf Mahkemesi'nin verdiği 1 yıllık hapis cezasına temyiz başvurusunu Yargıtay reddetti. Sorkozy'nin ceza hükmü, 6 ay kesin şekilde infaz edilmesini, 6 ayının ise ertelenecek şekilde uygulanması onandı.
Bygmalion davasında Sarkozy’nin yanında, eski Kampanya Yöneticisi Guillaume Lambert, UMP’nin eski Yöneticileri Eric Cesari ve Pierre Chassat, kampanya organizasyonunda rol alan Jerome Lavrilleux ile Bygmalion yöneticilerinin de aralarında bulunduğu birçok sanık, çeşitli hapis, siyaset yasağı ve yöneticilikten men edilme yasağı cezalarına çarptırılmıştı. Fransa Yargıtayı, bu isimler tarafından yapılan başvuruları da reddederek İstinaf Mahkemesi’nin kararlarını onadı.
Sarkozy’nin gelecekteki süreçte cezanın infaz şeklinin belirlenmesi için ceza infaz hakimi tarafından mahkemeye çağrılması bekleniyor. Cezanın, daha önceki mahkumiyetinde olduğu gibi elektronik kelepçe ile evde infaz edilmesi muhtemel seçenekler arasında gösteriliyor.
Libya davası ve diğer dosyalar
Sarkozy, Bygmalion dosyasının dışında farklı davalar nedeniyle de yargı karşısına çıkmıştı. Eski Cumhurbaşkanı, 2007 cumhurbaşkanlığı kampanyasının Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi yönetimi tarafından yasa dışı şekilde finanse edildiği iddialarıyla yürütülen davada, 25 Eylül 2025’te Paris Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından cezanın temyiz süreci beklenmeden infaz edilmesine karar verilmiş, Sarkozy 21 Ekim 2025’te Paris’teki La Sante Cezaevi’ne girmişti. Yaklaşık 20 gün cezaevinde kalan Sarkozy, 10 Kasım 2025’te Paris İstinaf Mahkemesi’nin kararıyla adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Libya dosyasında verilen ceza hala temyiz aşamasında bulunuyor. Sarkozy’nin, bu dosyayla ilgili istinaf yargılaması için 16 Mart-3 Haziran 2026 tarihleri arasında Paris’te yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.