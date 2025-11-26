Sarkozy hakkındaki 1 yıllık hapis cezasına temyiz başvurusu reddedildi

Fransa’da 2012 cumhurbaşkanlığı kampanyası sırasında yasal harcama sınırını aştığı gerekçesiyle yargılanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin davasında yeni bir gelişme yaşandı. Sarkozy’nin Paris İstinaf Mahkemesi’nin, 14 Şubat 2024’te kendisi hakkında verdiği 1 yıllık hapis cezasına temyiz başvurusu, Fransa’da Yargıtay tarafından reddedildi ve eski Cumhurbaşkanı’nın hükmü kesinleşti. Soruşturmada, Sarkozy’nin 2012’de yasal sınırın 22,5 milyon euro olduğu kampanya sırasında yaklaşık 43 milyon euro harcama yaptığı ortaya çıktı. Bu aşımı gizlemek için miting ve büyük toplantıların maliyetinin önemli bir kısmının, iletişim ajansı

"Bygmalion"

ve bağlı şirketleri aracılığıyla, dönemin iktidar partisi UMP’nin (Halk Hareketi İçin Birlik) kasasına

"fiktif kongre ve parti etkinliği"

adı altında fatura edildiği tespit edildi. Bu yöntem, dosyada

"çift faturalandırma sistemi"

olarak tanımlandı. Mahkeme, sistemi bizzat organize etmekten Sarkozy’yi sorumlu tutmadı ancak eski Cumhurbaşkanı, aday olarak kampanyadaki aşırı harcamalardan siyasi fayda sağladığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, kampanya hesaplarıyla ilgili muhasebeciler tarafından yapılan uyarılara rağmen harcamaların kontrolden çıkmasına engel olmadığı ve yasal sınırın aşılmasına göz yumduğu sonucuna vardı. Sarkozy ise hem ilk derece yargılamasında hem de istinafta

"her türlü cezai sorumluluğu reddettiğini"