Dünya Savaşın sessiz izleri Umuda yolculuktan can yelekleri ve botlar kaldı
AVRUPA

Savaşın sessiz izleri: Umuda yolculuktan can yelekleri ve botlar kaldı

Savaşın sessiz izleri: Umuda yolculuktan can yelekleri ve botlar kaldı

Yunanistan'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu adalardan biri olan Midilli'ye geçmeyen çalışırken hayatlarını kaybedenlerin ardından sadece can yelekleri, kişisel eşyaları ve şişme botlar kaldı.

Haber Merkezi AA
Mültecilerin ardından can yelekleri kaldı.
Mültecilerin ardından can yelekleri kaldı.

Ülkelerindeki savaşlardan kaçarak daha iyi bir yaşam umuduyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmaya çalışırken hayatlarını kaybeden düzensiz göçmenlerin ardında can yelekleri, kişisel eşyaları ve şişme botlar kaldı.

  • Adanın kuzeybatısında turistlerin uğrak mekanlarından Molivos'a yakın bir mesafede bulunan çöplük 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük göç dalgasının izlerini taşıyor.

2016 yılında “sefalet dağı”, “can yeleği mezarlığı” olarak gündeme gelen bu çöplükte tehlikeli yolculukları sırasında yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin can yelekleri, kişisel eşyaları ile balıkçı tekneleri ve şişme botlar da bulunuyor.

Can yelekleri dağ oldu
FOTOĞRAF 8
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Bu yürek burkan fotoğraf, Avrupa'ya gitmeye çalışırken boğulan yüzlerce mülteciye anıt olarak Yunanistan'ın Lesbos adasında yığılmış bir can yelekleri dağını gösteriyor.
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Can yeleklerinin çoğu sahte ve bazıları süngerden yapılmış. Sahte can yelekleri yüzünden boğulan mültecilerin sayısı oldukça fazla.
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Ağustos 2016'da Eritre'den Avrupa'ya geçmeye çalışırken Akdeniz'de kurtarma operasyonu sırasında ahşap tekneden suya atlayarak yüzen mülteciler.
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Geçişler sırasında kullanılan can yeleklerinin tekrar kullanılamaması nedeniyle 150.000'e yakın can yeleği birikmiş.
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Mültecilerin denizi geçerken kullandığı can yeleklerinin bir çoğu sahte ve köpük yerine süngerden yapılmış.
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Yunan adası Lesbos'a gelen mültecilerin sığınmak için kullandığı boş bir depodan görüntü.
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Can yelekleri dağ oldu
Bu yürek burkan fotoğraf, Avrupa'ya gitmeye çalışırken boğulan yüzlerce mülteciye anıt olarak Yunanistan'ın Lesbos adasında yığılmış bir can yelekleri dağını gösteriyor.

Ne olmuştu?

Canları pahasına daha iyi bir yaşam umuduyla başlayan yolculuklarında ölenlerden geriye kalanların olduğu bu bölge eserlerinde sanat ve politikayı birleştiren ünlü Çinli sanatçı Ai Weiwei'ye ilham kaynağı olmuştu.

Ai Weiwei, 2016 yılında Berlin Konser Salonu’nun kolonlarına Midilli Adası'ndan getirdiği 14 bin can yeleği giydirerek yaşanan göç krizine dikkat çekmişti.

Öte yandan sığınmacıların boğulmalarının bir sebebi olarak gösterilen ucuz can yelekleri, Avrupa genelindeki birçok protesto gösterisinde de kullanılmıştı.

  • 2015 ve 2016 yılları arasında çoğunluğu Suriye ve Irak gibi savaş bölgelerinden kaçarak Avrupa ülkelerine ulaşma umuduyla yola çıkan 1 milyonun üzerinde sığınmacı Ege Denizi'ni aşarak Yunanistan üzerinden göç ederken, bunların yarısından fazlası Midilli'den geçmişti.

Ege'de 2015'te 279, 2016 yılında da 192 sığınmacı bu kısa ancak tehlikeli yolculuğu tamamlayamadan hayatını kaybetmişti.

Mülteci sorununa dikkat çekmek için can yeleklerini kullandı
FOTOĞRAF 8
Title
Mülteci sorununa dikkat çekmek için can yeleklerini kullandı
Title
Mülteci sorununa dikkat çekmek için can yeleklerini kullandı
Title
Mülteci sorununa dikkat çekmek için can yeleklerini kullandı
Title
Mülteci sorununa dikkat çekmek için can yeleklerini kullandı
Title
Mülteci sorununa dikkat çekmek için can yeleklerini kullandı
Title
Mülteci sorununa dikkat çekmek için can yeleklerini kullandı
Title
Mülteci sorununa dikkat çekmek için can yeleklerini kullandı
Title
Mülteci sorununa dikkat çekmek için can yeleklerini kullandı
Mülteci sorununa dikkat çekmek için can yeleklerini kullandı
Ai Weiwei isimli modern sanatçı mülteci sorununa dikkat çekmek için Berlin operasının dışını yaklaşık 14.000 adet can yeleğiyle kapladı. Berlin şu anda 80.000 mülteciye ev sahipliği yapıyor. 2016'da 30.000 mültecinin daha şehre yerleşeceği düşünülüyor.

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