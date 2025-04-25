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Savaşta son durum: Rusya, Donetsk'te ele geçirdiği yerleşim birimi sayısını açıkladı

Savaşta son durum: Rusya, Donetsk'te ele geçirdiği yerleşim birimi sayısını açıkladı

19:5225/04/2025, Cuma
AA
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Rusya Savunma Bakanlığı, savaşa ilişkin son bir haftalık faaliyet raporunu paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, savaşa ilişkin son bir haftalık faaliyet raporunu paylaştı.

Olası bir ateşkesin gölgesinde Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, savaş durumuna ilişkin son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada son bir haftada Donetsk bölgesinde 5 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedildi. Ukrayna hedeflerinin yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu da aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Donetsk bölgesinde 5 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 19-25 Nisan'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

"Yüksek hassasiyetli silahlarla vurduk"

Hafta içinde Ukrayna'nın askeri sanayi unsurları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalara yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 993 İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

"Beş yerleşim yeri ele geçirildi"

Son bir haftada Donetsk bölgesinde 5 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novomihaylovka, Şevçenko, Suhaya Balka, Tarasovka ve Bogdanovka yerleşim yeri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 661 uçak, 283 helikopter, 53 bin 585 İHA, 605 hava savunma füze sistemi, 23 bini aşkın tank ve zırhlı araç, 1553 çok namlulu roketatar, 24 binden fazla obüs ve havan topu ile 34 bin 582 özel askeri aracın imha edildiği dile getirildi.

Rus toprağı Kursk bölgesinde iki ordu arasında çatışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 76 bin asker, 412 tank, 337 piyade savaş aracı, 311 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 286 zırhlı araç kaybettiği kaydedildi.



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