SDG’nin entegrasyonu başladı

Suriye’de Esed rejiminin yıkılmasının ardından birliğin önündeki en önemli engeller tamamen aşılmak üzere. Askeri kaynakların yerel medyaya verdiği bilgiye göre, hükümet ile SDG arasında 29 Ocak’ta ilan edilen anlaşma kapsamında SDG unsurlarının ağır ve orta ölçekli silahlarını teslim etmeyi tamamladı. Söz konusu kaynaklar, SDG unsurlarının Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke’de konuşlu 60. Alay’a üç tugay halinde katılmaya başladığını belirtirken söz konusu tugayların her birinin 1000 ila 1500 arasında SDG unsurundan oluştuğunu aktardı. Kaynaklar, Halep’in kuzeyindeki Aynel Arab (Kobani) kentindeki SDG unsurlarının da Halep’te konuşlu 72. Tümen’e katılacaklarını bildirdi. Öte yandan, Suriye’nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda kentinde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Suriye resmi televizyonu El-İhbariyye’nin verdiği bilgiye göre, hükümet ile Süveyda’da bulunan Dürzi Şeyh Hikmet el-Hicri’ye bağlı yasa dışı milis gruplar arasında dün esir takası yapıldı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin arabuluculuk yaptığı takas kapsamında, Dürzi milislerin alıkoyduğu 25 sivilin Şam’a dönmesi karşılığında temmuz ayında yaşanan çatışmalarda ele geçirilen 61 Dürzi milisin Süveyda’ya dönmesine izin verildi. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kentteki Dürzi milis grupların ellerinde kaç esir sivil olduğu konusunda bilgi vermemekte ısrar ettiği ve sorunun çözümü için uluslararası çabaların da sürdüğü aktarıldı.