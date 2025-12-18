SDG'ye son şans: Teklif terör örgütüne resmen iletildi Şam geri sayımı başlattı

Suriye’de Ahmed Şara yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında aylardır süren temaslarda kritik aşamaya geçildi.





Türkiye ve Şam yönetiminin verdiği süre daralırken Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, SDG’nin devlet yapısına dahil edilmesini öngören 13 maddelik yol haritasının resmen karşı tarafa iletildiğini açıkladı.





Suriye merkezli +963 media’ya konuşan bir hükümet yetkilisi, entegrasyonun nasıl uygulanacağına dair mekanizmanın kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, sürecin hem askerî hem de siyasi boyutlar içerdiğini vurguladı. Plan, Baas rejiminin çöküşü sonrası ülkede oluşan güç boşluğunda güvenlik, yönetim ve toprak kontrolüne ilişkin pazarlıkların merkezinde yer alıyor.









Üç tümenli yeni yapı





Şam’ın teklifine göre SDG unsurları, Suriye ordusu bünyesinde üç ayrı tümen halinde yapılandırılacak:





Sınır Koruma Tümeni: Kuzeydoğu sınırlarının güvenliğinden sorumlu olacak.





Kadın Tümeni: SDG’nin mevcut kadın birlikleri korunarak bu yapı altında devam edecek.





Terörle mücadele tümeni: Aşırılıkçı gruplara karşı operasyonlarda Şam’la doğrudan koordinasyon sağlayacak.





Ancak 'Syria in Transition' dergisine göre SDG, bu düzenleme kapsamında Fırat’ın doğusuna Şam’a bağlı başka birliklerin konuşlandırılmasına karşı çıkıyor. Bölgenin yalnızca kendi tümenleri tarafından kontrol edilmesini şart koşuyor.





Şam güçleri kuzeydoğuya girmeyecek mi?





Yol haritasının en dikkat çeken maddelerinden biri, Şam’a bağlı ordu ve güvenlik birimlerinin kuzeydoğu Suriye’ye girmeyeceğine dair taahhüt.





Buna ek olarak SDG’ye, devletin güvenlik mimarisinde üst düzey temsil hakkı tanınması planlanıyor. Savunma, içişleri ve genelkurmayda üç kritik yardımcılık makamının SDG’nin göstereceği isimlere bırakılması, ayrıca yaklaşık 70 üst düzey SDG mensubunun yeni ordu komuta yapısına dahil edilmesi öngörülüyor.





Murhaf Ebu Kasra





Sürecin mimarı: Murhaf Ebu Kasra





Geçiş döneminin savunma bakanı Murhaf Ebu Kasra, entegrasyon sürecinin kilit aktörlerinden biri. Daha önce tüm silahlı yapıların Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanmasını savunan Ebu Kasra , "silah yalnızca devletin elinde olmalı" yaklaşımıyla dikkat çekmişti.





24 Aralık’ta yapılan açıklamada, ülkedeki tüm askerî fraksiyonların feshedilerek Savunma Bakanlığı bünyesinde birleştirilmesi konusunda mutabakata varıldığı duyurulmuştu. SDG ile yürütülen bu entegrasyon süreci, Suriye’deki kapsamlı yeniden yapılanmanın en kritik halkası olarak görülüyor.









10 Mart mutabakatı imzalanmıştı





Suriye'de Devlet Başkanı Ahmed Şara ve SDG elebaşı Mazlum Abdi, sekiz maddelik anlaşmayı 10 Mart'ta imzalamıştı.





Mutabakat, Suriye’deki tüm etnik ve inanç gruplarının haklarının anayasal güvence altına alınmasını hedeflerken, SDG’nin kontrolünde bulunan bölgeler ile stratejik altyapının merkezi yönetime devrini ve örgüt unsurlarının Suriye ordusu bünyesine dahil edilmesini öngörüyor.









Plana göre Şam yönetimi ile SDG, anlaşmada yer alan her başlık için ayrı uygulama komiteleri oluşturacak. Bu komitelerin yıl sonuna kadar somut adımlar atarak maddeleri kademeli şekilde hayata geçirmesi amaçlanıyor.







