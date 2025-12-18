SDG'ye son şans: Teklif terör örgütüne resmen iletildi Şam geri sayımı başlattı

Suriye'de Türkiye ve Şam yönetiminin terör örgütü YPG/PKK'nın ana gövdesini oluşturduğu SDG'ye verdiği zaman Aralık ayı itibariyle doluyor. Süre daralırken Ahmed Şara yönetimi entegrasyon planını son kez SDG’ye sundu. Buna göre plan örgütün ordu içinde üç ayrı tümen halinde yapılandırılmasını ve savunma-güvenlik kurumlarında üst düzey görevler verilmesini öngörüyor. Teklifin kabul edilmemesi durumunda olası bir operasyona kesin gözüyle bakılıyor.
Suriye merkezli +963 media’ya konuşan bir hükümet yetkilisi, entegrasyonun nasıl uygulanacağına dair mekanizmanın kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, sürecin hem askerî hem de siyasi boyutlar içerdiğini vurguladı. Plan, Baas rejiminin çöküşü sonrası ülkede oluşan güç boşluğunda güvenlik, yönetim ve toprak kontrolüne ilişkin pazarlıkların merkezinde yer alıyor.
Üç tümenli yeni yapı
Şam’ın teklifine göre SDG unsurları, Suriye ordusu bünyesinde üç ayrı tümen halinde yapılandırılacak:
- Ancak 'Syria in Transition' dergisine göre SDG, bu düzenleme kapsamında Fırat’ın doğusuna Şam’a bağlı başka birliklerin konuşlandırılmasına karşı çıkıyor. Bölgenin yalnızca kendi tümenleri tarafından kontrol edilmesini şart koşuyor.
Şam güçleri kuzeydoğuya girmeyecek mi?
Yol haritasının en dikkat çeken maddelerinden biri, Şam’a bağlı ordu ve güvenlik birimlerinin kuzeydoğu Suriye’ye girmeyeceğine dair taahhüt.
Buna ek olarak SDG’ye, devletin güvenlik mimarisinde üst düzey temsil hakkı tanınması planlanıyor. Savunma, içişleri ve genelkurmayda üç kritik yardımcılık makamının SDG’nin göstereceği isimlere bırakılması, ayrıca yaklaşık 70 üst düzey SDG mensubunun yeni ordu komuta yapısına dahil edilmesi öngörülüyor.
Sürecin mimarı: Murhaf Ebu Kasra
24 Aralık’ta yapılan açıklamada, ülkedeki tüm askerî fraksiyonların feshedilerek Savunma Bakanlığı bünyesinde birleştirilmesi konusunda mutabakata varıldığı duyurulmuştu. SDG ile yürütülen bu entegrasyon süreci, Suriye’deki kapsamlı yeniden yapılanmanın en kritik halkası olarak görülüyor.
10 Mart mutabakatı imzalanmıştı
Suriye'de Devlet Başkanı Ahmed Şara ve SDG elebaşı Mazlum Abdi, sekiz maddelik anlaşmayı 10 Mart'ta imzalamıştı.
Mutabakat, Suriye’deki tüm etnik ve inanç gruplarının haklarının anayasal güvence altına alınmasını hedeflerken, SDG’nin kontrolünde bulunan bölgeler ile stratejik altyapının merkezi yönetime devrini ve örgüt unsurlarının Suriye ordusu bünyesine dahil edilmesini öngörüyor.
Plana göre Şam yönetimi ile SDG, anlaşmada yer alan her başlık için ayrı uygulama komiteleri oluşturacak. Bu komitelerin yıl sonuna kadar somut adımlar atarak maddeleri kademeli şekilde hayata geçirmesi amaçlanıyor.