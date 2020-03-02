Dünya SİHAların İdlib operasyonu dünya basınında Ankara teknolojik gücünü gösterdi
ORTADOĞU

SİHA'ların İdlib operasyonu dünya basınında: Ankara teknolojik gücünü gösterdi

İdlib'de 34 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından başlatılan SİHA operasyonunda Esed rejimine ait hedefler yerle bir edildi. Operasyona dair görüntüler kısa sürede dünya basınında geniş yankı buldu. Bloomberg, "Ankara, teknolojik gücünü gösterdi" başlığıyla gelişmeleri duyururken, Guardian ise "Türkiye'nin harekatı rejime ivme kaybettirdi" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Bayraktar ve ANKA SİHA'lar, İdlib'de kritik rol üstlendi.
Bayraktar ve ANKA SİHA'lar, İdlib'de kritik rol üstlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'ların son 4 günde rejim hedeflerine yönelik operasyonları dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

ABD'li merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türk SİHA'ların başarısını "Ankara teknolojik gücünü gösterdi" sözleriyle yansıttı. Haberde benzeri görülmemiş sayıda uçağın eşgüdüm içinde hareket ettiğine dikkat çekildi. İlk kez bir ülkenin geniş bir hava sahasını drone sürüsü kullanarak yönettiği aktarıldı.

Tarihe geçen operasyonun gizli kahramanı: KORAL
DÜNYA
Tarihe geçen operasyonun gizli kahramanı: KORAL
  • "Düzinelerce uzaktan kontrol edilen uçak, Suriye üslerini, kimyasal savaş depoları ve iki Su-24 savaş uçağını vurdu" denildi.

Voice of America da Türk SİHA'larının yaptığı nokta atışların görüntülerini yayınladı

SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi: "Bu inanılır gibi değil, tanksavar kullanmaya kalksanız aylar sürer"
DÜNYA
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi: "Bu inanılır gibi değil, tanksavar kullanmaya kalksanız aylar sürer"

"Türkiye'nin harekatı rejime ivme kaybettirdi"

İngiliz The Guardian gazetesi ve France 24’te yer alan haberlerde de rejim unsurlarının Türk dronlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

  • Türk SİHA'ların rejime vurduğu darbeyi İngiliz devlet televizyonu BBC'de gündemine taşıdı. BBC, Guardian'ın "Türkiye'nin harekatı rejime ivme kaybettirdi " haberine de geniş yer verdi.

Türk İHA ve SİHA'ların büyük başarısıyla ilgili yabancı politikacılardan da çarpıcı yorumlar geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes, SİHA'ları üreten Baykar firmasının Teknik Müdürü ve Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar için şu ifadeleri kullandı: ''ORTA DOĞU'NUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ADAM.''

Yeni Şafak Gazetesi (@yenisafak)'in paylaştığı bir gönderi ()

Portekizli siyaset bilimci ve Amerikan Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes, Türkiye'nin Suriye'deki büyük askeri başarısından övgüyle söz etti.

"ORTADOĞU'NUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ADAM"

Bruno Maçaes, sosyal medya hesabından "Türkiye, nasıl silahlı drone süper gücü haline geldi?" diye sordu ve dronları üreten Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar için ''Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam'' nitelemesinde bulundu.

SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
OYNAT 00:59
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
İdlib'de askerlerimize yönelik saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede SİHA fırtınası estirdi. Halep'ten Lazkiye kırsalına kadar SİHA'lar ile yüzlerce rejim askerini etkisiz hale getirildi. Çok sayıda zırhlı araç, her türlü mühimmat tesis ve deposu nokta atışlarla imha edildi. SİHA'ların özellikle Rus yapımı Pantsir S1 hava savunma sistemini bloke edip vurduğu görüntüler dünya basınında büyük ilgi gördü. Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz'a göre de bu kabiliyet dünyada 4-5 ülkede var. Harekatı insansız hava araçlarının faaliyetleri üzerinden değerlendiren Oğuz 'Hem SİHA'larımız hem hassas güdümlü mühimmatlarımız hem de elektronik harp kabiliyetimiz bir araya gelerek bu başarıyı getirdi' değerlendirmesinde bulundu.


24 terörist daha etkisiz hale getirildi

24 terörist daha etkisiz hale getirildi

Komandolar, sızma girişimindeki teröristlere operasyon düzenledi.
940 şüpheli vakadan pozitif vaka çıkmadı

940 şüpheli
vakadan pozitif vaka çıkmadı

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması.
Ankara gücünü gösterdi

'Ankara gücünü gösterdi'

​SİHA'ların operasyonu dünya basınında.
Gerçek mermi!

Gerçek mermi!

​Yunanistan, tatbikat görüntüsü ile katliam mı yapacak?
Kapıyı kilitleyip dövdüler

Kapıyı kilitleyip dövdüler

​7 yaşındaki Afgan göçmen Leyla, yaşadıklarını anlattı.
12 kişi daha öldü

12 kişi daha öldü

İran'da koronavirüs salgını giderek büyüyor.

Omuzlar üzerinde baş kalmayacak!

Omuzlar üzerinde baş kalmayacak!

Kılıçdaroğlu'na Atatürk'ün tarihi sözlerini hatırlattı..
32 PKK'lı öldürüldü!

32 PKK'lı öldürüldü!

Teröristlerin sızma girişimi başarıyla püskürtüldü.
Halka sorulacak!

Halka sorulacak!

​Türkiye'nin otomobilinde flaş gelişme...
'Bitti o iş' dedik!

'Bitti o iş' dedik!

Erdoğan, kendisine gelen telefonları anlattı
Böyle özür diledi

Böyle özür diledi

'​Elimizden gelen çabayı gösterdik ama koronavirüsü engelleyemedik'
2557 rejim unsuru...

2557 rejim unsuru...

Bakan Akar, sınırdan son rakamları açıkladı.
Birleşmiş Milletler uyuyor mu?

Birleşmiş Milletler uyuyor mu?

​Afgan göçmen isyan etti.
50 bini<br>satışa çıkıyor

50 bini
satışa çıkıyor

Vakıf Katılım özel finansman desteği sunacak.
'Orta Doğu'yu değiştiren adam'

'Orta Doğu'yu değiştiren adam'

Dünyanın konuştuğu başarıya Hudson uzmanından çarpıcı yorum.
Tarihi operasyonun gizli kahramanı

Tarihi operasyonun gizli kahramanı

İHA ve SİHA'lara alan açtı, rejim radarlarını kör etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.