SİHA'ların İdlib operasyonu dünya basınında: Ankara teknolojik gücünü gösterdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'ların son 4 günde rejim hedeflerine yönelik operasyonları dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

ABD'li merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türk SİHA'ların başarısını "Ankara teknolojik gücünü gösterdi" sözleriyle yansıttı. Haberde benzeri görülmemiş sayıda uçağın eşgüdüm içinde hareket ettiğine dikkat çekildi. İlk kez bir ülkenin geniş bir hava sahasını drone sürüsü kullanarak yönettiği aktarıldı.

DÜNYA Tarihe geçen operasyonun gizli kahramanı: KORAL

"Düzinelerce uzaktan kontrol edilen uçak, Suriye üslerini, kimyasal savaş depoları ve iki Su-24 savaş uçağını vurdu" denildi.

Voice of America da Türk SİHA'larının yaptığı nokta atışların görüntülerini yayınladı

DÜNYA SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi: "Bu inanılır gibi değil, tanksavar kullanmaya kalksanız aylar sürer"

"Türkiye'nin harekatı rejime ivme kaybettirdi"

İngiliz The Guardian gazetesi ve France 24’te yer alan haberlerde de rejim unsurlarının Türk dronlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Türk SİHA'ların rejime vurduğu darbeyi İngiliz devlet televizyonu BBC'de gündemine taşıdı. BBC, Guardian'ın "Türkiye'nin harekatı rejime ivme kaybettirdi " haberine de geniş yer verdi.

Türk İHA ve SİHA'ların büyük başarısıyla ilgili yabancı politikacılardan da çarpıcı yorumlar geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes, SİHA'ları üreten Baykar firmasının Teknik Müdürü ve Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar için şu ifadeleri kullandı: ''ORTA DOĞU'NUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ADAM.'' REKLAM Yeni Şafak Gazetesi (@yenisafak)'in paylaştığı bir gönderi ( 2 Mar, 2020, 3:08öö PST )

Portekizli siyaset bilimci ve Amerikan Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes, Türkiye'nin Suriye'deki büyük askeri başarısından övgüyle söz etti.

"ORTADOĞU'NUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ADAM"

Bruno Maçaes, sosyal medya hesabından "Türkiye, nasıl silahlı drone süper gücü haline geldi?" diye sordu ve dronları üreten Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar için ''Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam'' nitelemesinde bulundu.

OYNAT 00:59 SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi İdlib'de askerlerimize yönelik saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede SİHA fırtınası estirdi. Halep'ten Lazkiye kırsalına kadar SİHA'lar ile yüzlerce rejim askerini etkisiz hale getirildi. Çok sayıda zırhlı araç, her türlü mühimmat tesis ve deposu nokta atışlarla imha edildi. SİHA'ların özellikle Rus yapımı Pantsir S1 hava savunma sistemini bloke edip vurduğu görüntüler dünya basınında büyük ilgi gördü. Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz'a göre de bu kabiliyet dünyada 4-5 ülkede var. Harekatı insansız hava araçlarının faaliyetleri üzerinden değerlendiren Oğuz 'Hem SİHA'larımız hem hassas güdümlü mühimmatlarımız hem de elektronik harp kabiliyetimiz bir araya gelerek bu başarıyı getirdi' değerlendirmesinde bulundu.

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