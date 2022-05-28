Dünya Silaha hücum ABDliler silah satışı yasaklanır diye bayilere koştu
AMERİKA

Silaha hücum: ABD'liler 'silah satışı yasaklanır' diye bayilere koştu

ABD’liler Teksas’ta 18 yaşındaki Salvador Ramos'un 19’u çocuk 21 kişiyi öldürdüğü okul saldırı sonrasında silah sahibi olmanın zorlaşabileceği düşüncesiyle silah bayilerine akın etti. Silah bayilerine akın eden ABD’liler sayesinde silah şirketlerinin hisseleri uçtu. Yapılan son anketler de silahlanmanın yasaklanmasına destek vermiyor.

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Yasir Erkuş Yeni Şafak
Silaha hücum: ABDliler silah satışı yasaklanır diye bayilere koştu
Amerikalılar, gelecekte silah sahibi olmanın zorlaşabileceği düşüncesiyle silah bayilerine akın etti.

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşanan ve 19’u çocuk 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan okula silahlı saldırı sonrası ülkedeki silah satışları hızla arttı. 18 yaşındaki Salvador Ramos’un geçen salı günü bir ilkokulda gerçekleştirdiği katliamın ardından ABD Başkanı Joe Biden, silah lobisine karşı durma ve daha katı bireysel silahlanma yasaları çıkarma çağrısı yapmıştı. Bunun üzerine Amerikalılar, gelecekte silah sahibi olmanın zorlaşabileceği düşüncesiyle silah bayilerine akın etti.

  • Satışlar patlarken silah firmalarının borsadaki değeri de kısa sürede arttı. Piyasa değerine göre ABD’de halka açık en büyük silah üreticisi olan Ruger, yüzde 5,47 artışla hisse başına 67,27 dolara yükseldi. Tabanca firması Smith & Wesson, yüzde sekiz artışla 15,02 dolara yükselirken, mühimmat üreticisi Vista Outdoor da yüzde 9 artışla 38,24 dolara çıktı. American Outdoor Brands yüzde 6, Ammo Inc. yüzde 5’lik artış kaydetti.

TRAJEDİDEN BESLENEN ŞİRKETLER

Aynı durum, 2012’deki Sandy Hook ile 2015’teki San Bernardino katliamlarından sonra da yaşanmıştı. Raporlara göre silah satışları ve firmaların hisse senetleri, her iki trajediden sonra hızla arttı. CNN’in, son yıllarda yapılan farklı araştırmalara dayanılarak hazırladığı rapora göre ABD, her 100 kişiye 120,5 silah düşmesiyle dünyada ilk sırada yer alıyor.

  • ABD’liler, dünyadaki mevcut 857 milyon sivil silahın 393 milyonuna sahip ve bu da dünyadaki sivil silah stokunun yaklaşık yüzde 46’sına tekabül ediyor. Salgının başlangıcından bu yana iki milyondan fazla tabanca ve tüfek satıldı. Ülkede neredeyse her beş haneden biri Mart 2020’den bu yana silah satın aldı. ABD, dünyada her yıl toplu silahlı saldırı görülen tek ülke olma konumunu da koruyor. Öte yandan ABC News’in yaptığı ankette, ABD’lilerin silahlanmanın yasaklanmasına destek vermediği görüldü. Ankete göre silah satışında alıcının bilgilerinin kontrol edilmesi yüzde 89 oranında desteklenirken, bu oran saldırı silahlarının satışına yasak getirilmesi konusunda yüzde 56’ya kadar düştü.

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