Dünya Sınırda korkunç iddia Polonya sınırında 240tan fazla göçmen öldürüldü
AVRUPA

Sınırda korkunç iddia: Polonya sınırında 240'tan fazla göçmen öldürüldü

Göçmen krizinin yaşlandığı Belarus-Polonya sınırında yaz aylarından bu yana 240'tan fazla göçmenin öldürüldüğü iddia edildi.

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Haber Merkezi AA Diğer
Sınırda korkunç iddia: Polonya sınırında 240tan fazla göçmen öldürüldü
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Doğu Avrupa'da yığılan ve giderek büyüyen göçmen dramıyla ilgili trajik bir iddia ortaya çıktı. Belarus Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, soruşturma esnasında Çeçko’nun, 8 Haziran 2021’den bu yana Polonya’nın Semyanovka yerleşim yeri yakınında ve Belarus sınırı boyunca diğer Polonyalı askerlerle birlikte organize cinayetlerde yer aldığını dile getirdiği belirtildi.

ASKERİN İDDİASINA GÖRE 240'TAN FAZLA GÖÇMEN ÖLDÜRÜLDÜ

Polonyalı asker Emil Çeçko’nun birden fazla bu cinayetlere tanık olduğu aktarılan açıklamada, "Bu askerin sözlerine göre, 240’tan fazla kişi öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

"ÖLDÜRÜP TOPLU HALDE ÇUKURLARA GÖMDÜLER"

Soruşturma esnasında Çeçko’nun, Polonya sınırından Almanya’ya giderken kadınlar ve çocuklar dahil öldürülen göçmenler arasında yabancılara yardım eden iki de gönüllünün olduğunu öne sürdüğü aktarılan açıklamada, “Bu askere göre, ölülerin cesetleri Polonya güvenlik güçleri tarafından ormanlık alanda özel olarak hazırlanmış çukurlara toplu halde gömüldü. Ayrıca, meslektaşları ona infazlara katılımlarından bahsetti.” ifadelerine yer verildi.

Göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırındaki askerler Tinder'da boy gösteriyor
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Göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırındaki askerler Tinder'da boy gösteriyor

KAYIPLAR İÇİN BİLGİ TOPLANIYOR

Alınan bilgilere dayanılarak objektif delillerin oluşturulması için Belarus Dışişleri Bakanlığının diplomatik kanallar üzerinden olay ile ilgili uluslararası kuruluşlara, Orta Doğu ülkeleri ve Afganistan’daki yetkili organlara konuyu bildirdiği kaydedilen açıklamada, Almanya ve Batı Avrupa’ya giden vatandaşların kaybolmalarıyla ilgili bilgi toplama girişimi başlatıldığı bildirildi.

SERT GÖÇMEN POLİTİKASI YÜZÜNDEN FİRAR ETTİ

Polonya Silahlı Kuvvetleri mensubu Emil Çeçko, 16 Aralık 2021'de Polonya’nın göçmenlere yönelik sert politikasına katılmadığı gerekçesiyle sınırdan geçerek Belarus'tan sığınma talebinde bulunmuştu. Polonya Silahlı Kuvvetleri, asker Çeçko’yu firar etmekle suçluyor.

BELARUS-POLONYA SINIRINDA GÖÇMEN SORUNU

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım 2021'den itibaren, Avrupa’ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan 2 bin kişilik bir grup önce ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde beklemişler, ardından bu kampları boşaltarak Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti. Bir süre sonra bu kişilerin çoğunluğu, geldikleri ülkelere geri dönmüştü.

  • Geçen yıl yaz aylarından itibaren Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışanların sayısının arttığı belirtilmişti.

Polonya-Belarus sınırında gerginlik: Göçmenlere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale
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Polonya ve Belarus arasındaki göçmen krizi sürerken, Bruzgi-Kuznica Sınır Kapısı’nda dün toplanan göçmen gruplar ile Polonya güvenlik güçleri arasında öğlene doğru gerginlik yaşandı.
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Polonyalı yetkililerden edinilen bilgiye göre, gece boyunca farklı grupların sınırın çeşitli yerlerinde Polonya sınırını kaçak olarak geçme çabası sürerken, öğlene doğru da Bruzgi-Kuznica Sınır Kapısı’nda bekleyen göçmenlerden bazıları taş ve ses bombaları ile Polonyalı güvenlik güçlerine saldırdı. Sınır Koruma Basın Sözcüsü Anna Michalska düzenlediği basın toplantısında, Kuznica Sınır Kapısı’nda yaklaşık 2 bin göçmenin bulunduğunu, bunların içinde 100 kadar kişinin agresif davranarak sınırı gözeten asker, polis ve sınır koruma görevlilerine taşla saldırdığını söyledi. Sözcü Michalska göçmenlerin Polonyalı güvenlik güçlerine ses bombaları attığını, söz konusu ses bombalarının Belarus güvenlik güçleri tarafından göçmenlere temin edildiğini ileri sürdü. Polonya polisi ise göçmenlere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
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Tazyikli su sıkılması üzerine dün Belarus tarafındaki Bruzgi Sınır Kapısı’nı geçerek Polonya sınırı önünde bekleyen göçmen grubu Bruzgi Sınır Kapısı’na geri çekildi. Şu an için bölgede durum kontrol altına alınırken, Polonya Özel Birimler Bakanlığı Basın Sözcüsü Stanislaw Zaryn, Polonyalı güvenlik güçlerinin görevlerini \"mükemmel bir şekilde\" yerine getirdiğini, sınıra “saldırının” ilk dalgasının durdurulduğu açıklamasında bulundu.
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Polonya-Belarus sınırında gerginlik: Göçmenlere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale
Polonya-Belarus sınırında gerginlik sürüyor. Göçmenlerin bir kısmı Polonya sınırında konuşlanmış güvenlik güçlerine taş ve ses bombası atarken, Polonya polisi de göçmenlere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Polisin müdahalesi üzerine göçmenler Belarus'taki Bruzgi Sınır Kapısı'na geri çekildi. Öte yandan sınıra yüzlerce asker konuşlandırıldı.


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