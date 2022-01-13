Sınırda korkunç iddia: Polonya sınırında 240'tan fazla göçmen öldürüldü

Doğu Avrupa'da yığılan ve giderek büyüyen göçmen dramıyla ilgili trajik bir iddia ortaya çıktı. Belarus Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, soruşturma esnasında Çeçko’nun, 8 Haziran 2021’den bu yana Polonya’nın Semyanovka yerleşim yeri yakınında ve Belarus sınırı boyunca diğer Polonyalı askerlerle birlikte organize cinayetlerde yer aldığını dile getirdiği belirtildi.

ASKERİN İDDİASINA GÖRE 240'TAN FAZLA GÖÇMEN ÖLDÜRÜLDÜ

Polonyalı asker Emil Çeçko’nun birden fazla bu cinayetlere tanık olduğu aktarılan açıklamada, "Bu askerin sözlerine göre, 240’tan fazla kişi öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

"ÖLDÜRÜP TOPLU HALDE ÇUKURLARA GÖMDÜLER"

Soruşturma esnasında Çeçko’nun, Polonya sınırından Almanya’ya giderken kadınlar ve çocuklar dahil öldürülen göçmenler arasında yabancılara yardım eden iki de gönüllünün olduğunu öne sürdüğü aktarılan açıklamada, “Bu askere göre, ölülerin cesetleri Polonya güvenlik güçleri tarafından ormanlık alanda özel olarak hazırlanmış çukurlara toplu halde gömüldü. Ayrıca, meslektaşları ona infazlara katılımlarından bahsetti.” ifadelerine yer verildi.

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DÜNYA Göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırındaki askerler Tinder'da boy gösteriyor

KAYIPLAR İÇİN BİLGİ TOPLANIYOR

Alınan bilgilere dayanılarak objektif delillerin oluşturulması için Belarus Dışişleri Bakanlığının diplomatik kanallar üzerinden olay ile ilgili uluslararası kuruluşlara, Orta Doğu ülkeleri ve Afganistan’daki yetkili organlara konuyu bildirdiği kaydedilen açıklamada, Almanya ve Batı Avrupa’ya giden vatandaşların kaybolmalarıyla ilgili bilgi toplama girişimi başlatıldığı bildirildi.

SERT GÖÇMEN POLİTİKASI YÜZÜNDEN FİRAR ETTİ

Polonya Silahlı Kuvvetleri mensubu Emil Çeçko, 16 Aralık 2021'de Polonya’nın göçmenlere yönelik sert politikasına katılmadığı gerekçesiyle sınırdan geçerek Belarus'tan sığınma talebinde bulunmuştu. Polonya Silahlı Kuvvetleri, asker Çeçko’yu firar etmekle suçluyor.

BELARUS-POLONYA SINIRINDA GÖÇMEN SORUNU

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım 2021'den itibaren, Avrupa’ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan 2 bin kişilik bir grup önce ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde beklemişler, ardından bu kampları boşaltarak Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti. Bir süre sonra bu kişilerin çoğunluğu, geldikleri ülkelere geri dönmüştü.

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Geçen yıl yaz aylarından itibaren Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışanların sayısının arttığı belirtilmişti.