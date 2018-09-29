Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic orduya teyakkuz emri verdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemleri nedeniyle ordunun en üst teyakkuz seviyesine getirilmesi emrini verdi.Tanjug haber ajansının Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin açıklamasından yola çıkarak kaleme aldığı habere göre Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemlerine tepki gösteren Sırbistan Genelkurmay Başkanı'na orduyu en üst teyakkuz seviyesine getirme emri verdi. Ajans, Sırbistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel birimlerin de teyakkuza geçirildiğini aktardı.
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