Dünya Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic orduya teyakkuz emri verdi
AVRUPA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic orduya teyakkuz emri verdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemleri nedeniyle ordunun en üst teyakkuz seviyesine getirilmesi emrini verdi.

Haber Merkezi Diğer
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemleri nedeniyle ordunun en üst teyakkuz seviyesine getirilmesi emrini verdi.

Tanjug haber ajansının Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin açıklamasından yola çıkarak kaleme aldığı habere göre Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemlerine tepki gösteren Sırbistan Genelkurmay Başkanı'na orduyu en üst teyakkuz seviyesine getirme emri verdi. Ajans, Sırbistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel birimlerin de teyakkuza geçirildiğini aktardı.

'Depremle ilgisi yok'

'Depremle ilgisi yok'

​Denizin çekilmesiyle ilgili bir açıklama daha geldi.
Teğet geçecek

Teğet geçecek

​Ege denizindeki fırtınanın yönü ve şiddeti değişti.
'Havadan' yakalandılar

'Havadan' yakalandılar

Kırmızı ışıkta geçenler bu yöntemle yakalandı.
AlmanyaKırmızı-Beyaz

AlmanyaKırmızı-Beyaz

​Gurbetçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için Köln sokaklarını ay yıldıza boyadı.
'Özür dileyecek'

'Özür dileyecek'
Gençleri tutamayabiliriz

Gençleri tutamayabiliriz

​Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan OSB uyarısı geldi.
Örgüt dışından evlenenlere tehdit

Örgüt dışından evlenenlere tehdit

FETÖ'nün yaptıkları tek tek ortaya çıktı.
Bizim için geçersiz o

Bizim için geçersiz o

​Bakanlık tehlikeli, onlar ise tehlikesiz diyor.

25 yaşında 4 üniversite 5 bölüm

25 yaşında 4 üniversite 5 bölüm

​Alkışlar Şanlıurfa Siverekli Yunus Yeşiltaş için.

Mayın avcısı geliyor

Mayın avcısı geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimat yapılacak.
Anneye son bakış

Anneye son bakış

Fuat Oktay'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı.
İttifakı konuşacaklar

İttifakı konuşacaklar

​MHP'nin seçim stratejisi kampı Ankara'da başladı.

Kahvaltıda buluştular

Kahvaltıda buluştular

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden samimi kareler.
Ameliyat edilecek

Ameliyat edilecek

​Porto maçı öncesi Galatasaray'da büyük şok.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.