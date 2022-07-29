Dünya Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Resmi olarak ilan etmesek de ülkemizde olağanüstü hal olacak
AVRUPA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Resmi olarak ilan etmesek de ülkemizde olağanüstü hal olacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ağustos ayından martın sonuna kadar ülkesini çok zor bir dönemin beklediğini ifade ederek, Sırbistan'da olağanüstü hal yaşanacağını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Resmi olarak ilan etmesek de ülkemizde olağanüstü hal olacak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic

Ülkedeki yerel bir televizyon kanalına konuşan Vucic, Sırbistan'ın birçok yerinde su sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Vucic, "Elektrik fiyatları Avrupa'da rekor seviyeye ulaştı. Vatandaşlarımız bu fiyatın on dörtte birini ödüyor. Devletimiz bu konuda üzerine düşenden çok daha fazlasını yapıyor" dedi.

Sırbistan'ın ağustosun başından martın sonuna kadar çok zor bir dönemden geçeceğini vurgulayan Vucic, "Resmi olarak ilan etmesek de ülkemizde olağanüstü hal olacak" diye konuştu.

Vucic, Sırbistan'da elektrik dışında bir diğer sorunun doğal gaz olduğuna dikkati çekerek, "Herkes silisyum ve terbiyum peşinde koşarken, biz kendi petrolümüzden vazgeçtik. Susup başkalarına ayak uyduruyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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