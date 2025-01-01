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Sırbistan ile İsrail arasında 335 milyon dolarlık silah anlaşması

Sırbistan ile İsrail arasında 335 milyon dolarlık silah anlaşması

21:401/01/2025, Çarşamba
AA
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Sırbistan'ın İsrail'den 335 milyon dolarlık silah satın alacağı iddia edildi.
Sırbistan'ın İsrail'den 335 milyon dolarlık silah satın alacağı iddia edildi.

Sırbistan ile İsrail arasında 335 milyon dolar değerinde silah anlaşması imzalandığı iddia edildi. Söz konusu anlaşma kapsamında Sırbistan'ın gelecek 3,5 yıllık dönemde İsrail merkezli Elbit Systems şirketinden 335 milyon dolar değerinde PULS çoklu roketatar ve Hermes tipi insansız hava araçları satın alacağı iddia edildi.

Sırbistan'ın, İsrail savunma şirketlerinden Elbit Systems ile insansız hava araçları ve gelişmiş topçu sistemleri alımına ilişkin 335 milyon dolar değerinde anlaşma imzaladığı öne sürüldü.

Çoklu roketatar ve İHA anlaşması

Ulusal basında yer alan haberlerde, Sırbistan'ın gelecek 3,5 yıllık dönemde İsrail merkezli
Elbit Systems
şirketinden 335 milyon dolar değerinde
PULS çoklu roketatar
ve
Hermes
tipi insansız hava araçları satın alacağı iddia edildi.
PULS çoklu roketatar

Elbit Systems'dan daha önce yapılan açıklamada, isim vermeden Avrupa'dan bir ülkeyle anlaştıkları belirtilmişti.

Ulusal basın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, İsrail ile silah anlaşmasını teyit ettiğini savundu.

Hermes tipi insansız hava aracı.


#Sırbistan
#İsrail
#Silah
#Anlaşma
#Hermes

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