Sırbistan Kosova gerginliğini azaltacak gelişme: Barikatlar kaldırılıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan ile Kosova'yı savaşın eşiğine getiren barikatların yarın kaldırılacağını ifade etti.

Sırbistan'ın Kosova sınırı yakınlarındaki Raşka Kışlasında Kosovalı Sırplarla bir araya gelen Vucic, görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Oldukça zor bir gece ve görüşme geçirdiklerini ifade eden Vucic, şu değerlendirmede bulundu:

"Kosovalı Sırplardan barikatların kaldırılmasını rica ettim. Barış ve huzurun devam etmesini istedim. Herkesi dinledim. Söz verilenlerin yerine getirileceğine inanıyorum."

Vucic, Kosovalı Sırplar arasında güvensizlik duygusunun devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Perşembe günü öğleden önce barikatlar kaldırılacak. Bu 2 saatte bitecek bir iş değil. Belki 24, belki de 48 saat sürebilir ama barikatlar kaldırılacak."

Kosovalı Sırpların barikatların kaldırılmasının ardından gözaltına alınma ihtimalini değerlendiren Vucic, şu sözleri ekledi:

"Böyle bir durumda barikatları bir daha kaldırmamak üzere kuracaklarını belirttiler."

Bu arada, bugün Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe neden olan eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesinin ardından, Avrupa Birliği (AB) ve ABD ortak bir açıklama yaptı.

REKLAM

AB ve ABD'nin açıklamasının ardından Vucic ile bir araya gelen Sırbistan Hükûmeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, Kosovalı Sırpların taleplerinin yerine getirilmesi noktasında AB ve ABD'den garanti aldıklarını belirtti.

Petkovic, AB ve ABD'den barikatlarda yer alan Sırpların gözaltına alınması veya sürgün edilmesine ilişkin bir listenin olmadığını öğrendiklerini ifade ederek, Kosova Güvenlik Gücü’nün, Kosova'nın kuzeyine gitmesi için mevcut anlaşmalara göre önceden NATO’nun Kosova’daki Barış Gücünün (KFOR) komutanının onayını alması gerektiği hususunda da açıklama yapıldığını kaydetti.

DÜNYA Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon yükseliyor: Sınıra kamyon ve traktörlerle barikat kurdular