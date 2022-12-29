Dünya Sırbistan Kosova gerginliğini azaltacak gelişme Barikatlar kaldırılıyor
AVRUPA

Sırbistan Kosova gerginliğini azaltacak gelişme: Barikatlar kaldırılıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, son dönemde Kosova ile yaşanan gerginliğin nedeni olan barikatların yarın kaldırılacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Sırbistan Kosova gerginliğini azaltacak gelişme: Barikatlar kaldırılıyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan ile Kosova'yı savaşın eşiğine getiren barikatların yarın kaldırılacağını ifade etti.

Sırbistan'ın Kosova sınırı yakınlarındaki Raşka Kışlasında Kosovalı Sırplarla bir araya gelen Vucic, görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Oldukça zor bir gece ve görüşme geçirdiklerini ifade eden Vucic, şu değerlendirmede bulundu:

  • "Kosovalı Sırplardan barikatların kaldırılmasını rica ettim. Barış ve huzurun devam etmesini istedim. Herkesi dinledim. Söz verilenlerin yerine getirileceğine inanıyorum."

Vucic, Kosovalı Sırplar arasında güvensizlik duygusunun devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

  • "Perşembe günü öğleden önce barikatlar kaldırılacak. Bu 2 saatte bitecek bir iş değil. Belki 24, belki de 48 saat sürebilir ama barikatlar kaldırılacak."

Kosovalı Sırpların barikatların kaldırılmasının ardından gözaltına alınma ihtimalini değerlendiren Vucic, şu sözleri ekledi:

  • "Böyle bir durumda barikatları bir daha kaldırmamak üzere kuracaklarını belirttiler."

Bu arada, bugün Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe neden olan eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesinin ardından, Avrupa Birliği (AB) ve ABD ortak bir açıklama yaptı.

AB ve ABD'nin açıklamasının ardından Vucic ile bir araya gelen Sırbistan Hükûmeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, Kosovalı Sırpların taleplerinin yerine getirilmesi noktasında AB ve ABD'den garanti aldıklarını belirtti.

Petkovic, AB ve ABD'den barikatlarda yer alan Sırpların gözaltına alınması veya sürgün edilmesine ilişkin bir listenin olmadığını öğrendiklerini ifade ederek, Kosova Güvenlik Gücü’nün, Kosova'nın kuzeyine gitmesi için mevcut anlaşmalara göre önceden NATO’nun Kosova’daki Barış Gücünün (KFOR) komutanının onayını alması gerektiği hususunda da açıklama yapıldığını kaydetti.

Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon yükseliyor: Sınıra kamyon ve traktörlerle barikat kurdular
DÜNYA
Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon yükseliyor: Sınıra kamyon ve traktörlerle barikat kurdular

Kosova’daki Adem Jashari Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı
DÜNYA
Kosova’daki Adem Jashari Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?
İki kişi yolafırlayıp can verdi

İki kişi yola
fırlayıp can verdi

​Ankara'nın Altındağ ilçesinde feci kaza.
EYTde emeklimaaşı için üçlü formül

Enflasyon farkıyla maaş tablosu ortaya çıktı.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaş şartı olmadığını müjdeledi.

Suriye ile yürütülen görüşmelere ilişkin ilk açıklama.

​Doğal gaz başarısı 51 gemiye ulaşan dev filoyla geldi.

​Kılıçdaroğlu Akşener'e resti çekti.

​Ferhat Ünlü 'MİT Efsanesi'nde istihbaratı anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.