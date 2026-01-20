Sistematik işkence ve kötü muamele: Filistinliler hapishanede insanlık dışı şartlarda

Konuya dair Hamas tarafından dün yapılan açıklamada, Filistinli tutukluların, uluslararası toplumun sessizliği altında insanlık dışı koşullara maruz kaldığı ve bunun tam anlamıyla bir insanlık suçu olduğu bildirildi. Tutukluların sistematik işkence, kötü muamele ve ağır yaşam koşullarıyla karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik fiziksel ve psikolojik baskı, kasıtlı tıbbi ihmal, aile ziyaretlerinin engellenmesi, kısıtlamalar ve aç bırakma gibi uygulamalara dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca, uluslararası kuruluşların İsrail hapishanelerini kısıtlama olmaksızın ziyaret ederek Filistinli esirlerin koşullarını yerinde incelemesi talep edildi.

Öte yandan, İsrail’de yayın yapan Kanal 13’ün yayınladığı görüntülerde, İsrail güvenlik güçlerine bağlı özel timlerin, Tel Aviv’in güneydoğusundaki El-Ramle hapishanesinde, “Rakevet” diye adlandırılan hücrelere yaptığı baskına yer verildi. Görüntülerde, silahlı ve yanlarında eğitimli köpeklerin olduğu İsrailli özel timin hücrelere tek tek baskın yaparak mahkumları yüz üstü yatırdığı ve şiddet uygulayarak köpekleri üzerlerine saldığı görüldü. Konuya dair Filistin Mahkumlar Bürosu tarafından dün yayınlanan açıklamada, Rakevet hücrelerinde Filistinli tutukluların insani olmayan şartlarda her gün bu tür işkencelere maruz kaldığına dikkat çekildi. Açıklamada, hücrelerin yeraltında olduğuna işaret edilerek, mahkumların aç bırakıldığı, soğuğa rağmen kışlık elbise ve yorgan verilmediği bilgisi verildi. Rakevet hücrelerinin rutubetli ve havasız olduğuna değinilen açıklamada, buradaki tutukluların çoğunun herhangi bir suçlama olmaksızın keyfi gerekçelerle tutulduğunun altı çizildi.