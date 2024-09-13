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Siyonist İsrail askerlerince katledilen Eygi'nin naaşı Bakü'den İstanbul'a uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul'a uğurlandı.

07:45 - 13/09/2024 Cuma
AA
Bakü'de Türk bayrağına sarılan naaş, THY İstanbul uçağına teslim edildi ve Türkiye'ye uğurlandı.
Bakü'de Türk bayrağına sarılan naaş, THY İstanbul uçağına teslim edildi ve Türkiye'ye uğurlandı.

Batı Şeria'daki barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak katledilen Türk vatandaşı Eygi'nin naaşı Tel Aviv'den Bakü'ye nakledildi.

Eygi'nin naaşını Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanında Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik çalışanları teslim aldı.

Bakü'de Türk bayrağına sarılan naaş, THY İstanbul uçağına teslim edildi ve Türkiye'ye uğurlandı.

Katil sürüsü İsrail tarafından katledilmişti: Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma açtı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin katil İsrail tarafından başından vurularak katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma açtığını duyurdu. Bakan Tunç, “Bir rapor hazırlanması için çalışmalar yürüteceğiz. BM İnsan Hakları Konseyi’nde ve devam eden soykırım davasına bu raporun dahil edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. Bakan Tunç ayrıca, Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti için; ortaya çıkan yeni deliller olduğunu vurgulayarak "Elde edilen bulgular var. Tüm bunlar değerlendirilecek. Şu aşamada katillerin kim yada kimler olduğuna dair önemli veriler içeriyor. Adli tıpta teknolojinin tüm imkanları sağlanıyor." dedi.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.





#Ayşenur Ezgi Eygi
#Azerbaycan
#Bakü
#İsrail
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