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Siyonist saldırgan hakkında ihbar yapılmış: İslam düşmanı görmezden mi gelindi

Siyonist saldırgan hakkında ihbar yapılmış: İslam düşmanı görmezden mi gelindi

04:0023/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Talib al-Abdulmohsen.
Talib al-Abdulmohsen.

Almanya’da Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırının İslam düşmanı ve İsrail yanlısı şüphelisi hakkında Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne (BAMF) geçen yıl ihbarda bulunulduğu bildirildi.

BAMF'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Geçen yılın yaz mevsiminin sonlarında dairemiz, sosyal medya kanalları aracılığıyla Magdeburg'daki saldırının sorumlusu olduğundan şüphelenilen kişi hakkında bir ihbar aldı. Pek çok ipucu gibi bu da ciddiye alındı" savunması yapıldı. BAMF'nin doğrudan bir soruşturma makamı olmadığı belirtilen açıklamada, bilgi veren kişinin doğrudan sorumlu makamlara yönlendirildiği aktarıldı.

Talib al-Abdulmohsen

Risk değerlendirmesinden geçmiş!

Öte yandan Welt gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Saksonya-Anhalt Eyalet Kriminal Dairesi (LKA) ile Federal Kriminal Dairesi (BKA) birlikte geçen yıl yaptıkları “risk değerlendirmesinde" saldırının şüphelisi Talib al-Abdulmohsen’in somut tehlike oluşturmadığı sonucuna vardı. Almanya'dan gelen çelişkili açıklamalar, Berlin'in İslam karşıtı ve Siyonist görüşleri bulunan Suudi Arabistan vatandaşını tehdit olarak nitelemediği değerlendirmesine sebep oldu. İslam düşmanı saldırgana ilişkin Riyad yönetiminin de üç kez uyarıda bulunduğu ancak Berlin'in bu uyarıları dikkate almadığı belirlenmişti. Suudi Arabistan vatandaşı Talib al-Abdulmohsen’in Magdeburg'daki Noel pazarına düzenlediği saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Magdeburg kentinde yaşanan saldırı sonrası yas tutuluyor ve anma törenleri düzenleniyor.



#Almanya
#Noel
#İsrail
#Soykırım

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