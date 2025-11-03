Siyonizm ile insanlık arasında seçim

ABD'nin finans başkenti New York son yılların en çekişmeli ve sert belediye başkanlığı seçimi için salı günü sandık başına gidecek. Seçimin favori adayı, Demokrat Parti'nin ilerici sol kanadından sürpriz bir şekilde seçilen genç Müslüman ve Filistin destekçisi Zohran Mamdani. Yaz aylarında Demokrat Parti ön seçiminde eski New York Valisi Andrew Cuomo'ya karşı açık bir üstünlükle seçilen Mamdani, ekonomik sıkıntılar, eskiyen alt yapı, geçim şartları ve sosyal konut projeleri gibi konularda hem genç kitlenin hem de orta ve dar gelirli New Yorkluların desteğini almış durumda. Seçilmesi halinde geliri 1 milyon dolar ve üstü olan zenginlerden daha fazla vergi alacağını belirten Mamdani, buradan elde edilecek gelirle New York'ta kapsamlı bir dönüşüm projesi başlatacağını belirtiyor. Mamdani'nin karşısındaki en güçlü aday ise ön seçimlerde büyük farkla yendiği, adı taciz skandalına karışan ve ABD'de Siyonist lobiyle yakından bağlantılı dolar milyarderlerinin desteğini alan Andrew Cuomo. Gazze'de iki yıldır devam eden İsrail soykırımı Siyonist lobinin ABD siyasetinin kılcal damarlarına kadar girdiğini ifşa etmiş durumda ve Amerikalılar bu nüfuzdan rahatsızlıklarını lobiden güç alan siyasetçilere tepkiyle gösteriyor. New York seçimleri işte tam bu mücadelenin ana cephesine dönüşmüş durumda.

ABD'li milyarderler Cuomo'nun arkasında

Forbes dergsinin haberine göre, İsrail'le yakın ilişkiye sahip Michael Bloomberg'in 8,3 milyon dolar bağışla başını çektiği 26 ABD'li milyarder toplam 22 milyon dolarlık bir destekle Cuomo'nun arkasında saf tutmuş durumda. Bu isimler arasında Lausder ailesi ve Bill Ackman gibi sıkı Siyonistler de bulunuyor. Andrew Cuomo üzerenden Mamdani'yi hedef alan 11 Eylül tartışmasıyla birlikte üzerine atılmaya çalışılan antisemit suçlamasına Siyonist medya da katılarak saldırılarını artırmış durumda.

Anketler açıklandı destek geldi

Öyle ki Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa'nın Andrew Cuomo lehine seçim yarışından çekilmesi için baskı da son güne girilmiş olmasına rağmen devam ediyor. Sliwa'nın yarıştan çekildiği durumu gösteren anketler yayınlanmaya başlamış durumda. Mamdani ise saldırılar karşısında cevabını son bir haftada kampanyasını tamamına New York halkıyla bütünleşen ve şehrin sorunlarını çözmek için kimlikler üstü bir aday olduğu gösteren kampanya ile cevap verdi. Ana akım medyada Mamdani'ye "Hamas'ı destekleyip desteklemediği" ilk soru olurken, Müslüman adayın mesajı, uygun fiyatlı evler ve yaşam kalitesinin artırılmasına odaklı kaldı. Evrensel çocuk bakımı, konutlarda kiraların dondurulması, ücretsiz toplu taşıma ve belediye tarafından işletilen marketler vaatlerle kendisine yönelik Siyonist saldırıyı püskürtmeyi bildi. Demokrat Parti'nin yerleşik yapıyı temsil eden kanadı da Cuomo'nun tarafında yer alıyor.

ABD siyasetinde dengeleri sarsacak

Öyle ki Demokrat Parti Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ve eski Başkan Barack Obama, Mamdani'ye desteklerini açıklamak için son günlere kadar beklediler. Jeffries ve Obama desteklerini açıkladığında, Mamdani'nin anketlerde oy oranı yüzde 50'yi ve kazanma ihtimali yüzde 90'ı gösteriyordu. Senato'daki Demokrat Parti çoğunluk liderleri ise hâlâ desteklerini açıklamadı. Ana akım medya Mamdani ile ABD Başkanı Donald Trump'ı karşı karşıya getirmeye çalışsa da perde arkasındaki gerçek mücadelenin Siyonizm ile insanlık arasında olduğu değerlendiriliyor. Mamdani'nin 4 Kasım salı günü seçimleri kazanmasının ABD siyasetinde birçok taşı yerinden oynatacağı ve bundan Cumhuriyetçi Parti'nin İsraille ilişkileri sorgulayan MAGA'cı (Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) kanadının da güç kazanacağı değerlendirmeler arasında.











