Siz bayramı kutlarken biz öldürülüyoruz

Gazze’deki durum her geçen gün kötüleşiyor. Bölgedeki gözyaşı bayramda da akmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İsrail'in ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nin Deyr el-Balah kentinde toplanan Filistinli çocuklar, savaşın bitmesi için gösteri düzenledi. Her gün yakınlarını kaybeden ya da ölümle burun buruna gelen minik yürekler, katliamlara göz yuman dünya ve buna sessiz kalan Müslüman coğrafyaya “kendilerinin de çocuk olduğunu” hatırlattı. “Dünya çocukları bayramı kutlarken biz öldürülüyoruz” yazılı dövizler taşıyan çocuklar, sloganlar atarak İsrail ve destekçilerini lanetledi. İsrail dün Gazze’de 10 kişiyi daha katletti. Böylece 7 Ekim 2023’ten bu yana öldürülen Filistinli sayısı 37 bin 347’ye yükseldi. Bunların en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u da kadın.