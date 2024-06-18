|
Dünya

Siz bayramı kutlarken biz öldürülüyoruz

İsrail dün Gazze’de 10 kişiyi daha katletti. Böylece 7 Ekim 2023’ten bu yana öldürülen Filistinli sayısı 37 bin 347’ye yükseldi. Her gün yakınlarını kaybeden ya da ölümle burun buruna gelen çocuklar “ateşkes” için gösteri düzenledi. Çocuklar, “Dünya çocukları bayramı kutlarken biz öldürülüyoruz” yazılı dövizler taşıdı.

04:00 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 03:59 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gazze’deki durum her geçen gün kötüleşiyor. Bölgedeki gözyaşı bayramda da akmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İsrail'in ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nin Deyr el-Balah kentinde toplanan Filistinli çocuklar, savaşın bitmesi için gösteri düzenledi. Her gün yakınlarını kaybeden ya da ölümle burun buruna gelen minik yürekler, katliamlara göz yuman dünya ve buna sessiz kalan Müslüman coğrafyaya “kendilerinin de çocuk olduğunu” hatırlattı. “Dünya çocukları bayramı kutlarken biz öldürülüyoruz” yazılı dövizler taşıyan çocuklar, sloganlar atarak İsrail ve destekçilerini lanetledi. İsrail dün Gazze’de 10 kişiyi daha katletti. Böylece 7 Ekim 2023’ten bu yana öldürülen Filistinli sayısı 37 bin 347’ye yükseldi. Bunların en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u da kadın.



#Soykırım
#Gazze
#Filistin
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Adalet Bakanlığı 50 memur alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu